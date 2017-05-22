林淑強：棄而不理大逆不道 兒女奉養父母是本份

主宾丹斯里拿督林昌和（左3）及主席拿督林淑强（右3）颁发金牌及寿包予全场最年长的周玉英（99岁）及林家猛（97岁）。

（本报美里21日讯）美里福州公会主席拿督林淑强表示，随着老龄化人口日益激增，现今的子女对孝亲敬老的意识反而有越来越淡薄的趋势，也因此造成许多家庭不和谐的问题。

他强调，孝亲敬老是中华民族的优秀传统美德，人人皆知。只可惜不少子女只是挂在嘴边，没有实际的行动。

他称，为人儿女的，奉养父母是本份，也是天职，以报答父母养育之恩。晚辈侍候长者，给予鼓励和尊敬，以肯定他们存在的价值。按着生命定律，人总是会老的一天，当人老了，难免病痛缠身，这时候，如果儿女弃而不理会，这是大逆不道，完全与孝心背道而驰。

林淑强今日于理事会、青年团、妇女组及乐龄组宣誓就职典礼暨敬老午宴致词时，发表上述谈话。

他透露，在这五月温馨孝亲月的日子里，公会特别选在今天中午举行母体及属下三个臂膀的就职典礼，同时举办敬老会。不但意义深重，而且增添欢乐气氛。他特此向筹委会台前幕后全体工作人员致以万二分谢意。

“小弟不才，自愧不如，加上业务繁忙，然而大家不只没有谦弃，还给予厚爱和信任，推选在下继续担任新一届的主席。为了不辜负大家的期望，即使再忙碌，小弟也会尽心尽力兼顾会务，更期待本会属下的乐龄组、妇女组及青年团给予全力配合，让美里福州公会成为一个名闻遐迩的团体。”

他表示，美里福州公会属下三大臂膀向来活跃，虽然各自都很忙碌，也很疲累，但为了乡亲福祉，大家乐于互相扶持及协助，勇于接受重任，这是一种崇高境界，他在此向他们致以最真诚笉敬意，盼望大家坚持不懈，永不退缩，给乡亲留下美好的榜样。

“各位当选领袖的乡亲，既然接受这个重任，就是本会的核心人物，对个人的所行所言必须承担责任，绝对要坚持诚实守信，无论是对内对外，面对再多的委屈或闲言闲语，也要低声下气解决，不要以太激烈的情绪反驳。只有这样，才能做个受人尊敬的领袖。”

林淑强说，福州公会历届主席及其团队一向来秉持着不屈不饶的精神为会员付出，也因为他们任劳任怨的贡献，才会今天的辉煌成果。为了子子孙孙，除了理事，公会三大臂膀领导人务必扛起重任，并以最崇高的服务理念，发挥福州人艰辛奋斗及重视乡情的高尚情怀，融入在新一团队里，大家同心协力，撇开私人冲突搞好会务，当选了就要扎扎实实挑起重担做好本份，当有一天退位了，也要坦坦荡荡问心无愧放下，把棒子交给他人。

“虽然说参加社团服务费力不讨好，但是小弟奉劝大家凡事别太计较，服务他人自己开心就好。当记得与人家争论，赢得胜利却输掉人心，导致自我形象受损，颜面尽失，一切前功尽弃，何苦？让我们堂堂正正扮演好领袖的角色。”

他指出，今天中午的庆典可说是双喜临门，男女老幼相聚一堂，热闹气氛不在话下。常言道，树欲静而风不止，子欲养而亲不在。希望今天的敬老会可以起着警惕作用，即父母还健在时，应多陪伴他们，给予关怀和照顾，要知道，这是福气，因为自己的孩子看在眼里，便会记在心中，将来自己老的时候，他们一定会不离不弃，随侍在侧。

林淑强恳切的希望各位，尤其是年轻一辈的子女更加重视孝道，自己做好榜样并将华族尊老敬贤的传统美德代代相传。

此外，他也呼吁全体美里福州同乡珍惜今天浓浓的乡情，爱护公会，彼此守望相助，齐心努力，让公会再攀上另一个高峰。