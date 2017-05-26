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林奇：要成功轉型 須聽取年輕人意見

发布于 May 26, 2017
联邦乡村与区域发展部副部长拿督亚历山大林奇表示，现代年轻人是国家未来的主人翁，因此要转型成功，也必须听取年轻人的意见。
联邦乡村与区域发展部副部长拿督亚历山大林奇表示，现代年轻人是国家未来的主人翁，因此要转型成功，也必须听取年轻人的意见。

（本报古晋25日讯）2050年国家转型计划（TN50），让大马年轻人成为国家转型的一份子。
联邦乡村与区域发展部副部长拿督亚历山大林奇表示，现代年轻人是国家未来的主人翁，因此要转型成功，也必须听取年轻人的意见。
他指出，年轻人的意见和想法是不容忽视的，因为他们或许会有更创新的想法。
“尤其是在迈向发展的过程，我们需要收集年轻人的意见和想法。”
他说，相关单位可以通过年轻人给予的意见中取得迈向转型之路的灵感。
与此同时，他表示，通过举办TN50对话会也能藉着相关平台培养年轻人站在台上发言，发表意见。
他是于今日下午，出席在砂青年与体育中心举办的TN50对话会上发表。
亚历山大林奇称，国家转型计划中，乡区发展是关键的一环，因此当局收集乡区年轻人的想法和意见极为重要。
“我相信，所有身在乡区和内陆地区的年轻人都希望能享有和城市居民一样的生活，特别是在基本建设上。”
他也认为，年轻人对国家未来30年的发展都持有自己的见解和期望，因此从年轻人开始是对的。
TN50是项结合政府与青年人之间的对话会，政府希望通过与年轻人的交流，能达成国家转型成功的目标。
TN50自展开后，获得国内年轻人的热烈反应，今日吸引约300名分别来自砂拉越大学、玛拉工艺学院及青年体育协会（Persatuan Belia Sukan）的学生参加。


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