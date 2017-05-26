林奇：加強鄉區發展委會作用 提供文憑資格課程

联邦乡村与区域发展部副部长拿督亚历山大林奇摄于新闻发布会。

（本报古晋25日讯）在确保乡区发展及社区安全委员会（JKKK）的专业领导达到一定的程度下，联邦乡村与区域发展部目前正策划新举措，为有关委员会提供文凭资格的乡区行政管理课程。

该部副部长拿督亚历山大林奇表示，是项计划会在相关部门的高等教育学院合作下实行，如吉隆坡大学（UniKL）和大马农业科学学院（UCAM）。

他说，乡区发展及社区安全委员会和各阶层的领袖可以把握机会提升行政上的知识和技巧。

他是于今日上午，为该部举办的乡区行政课程主持闭幕礼上，致词时如是发表。

他指出，有关课程是该部在乡区转型计划下作出的努力，同时也为之前短期训练计划增值。

除了乡区行政证书计划，该部也策划了数项新举措，旨在加强乡区发展及社区安全委员会在政府机制下的作用和角色。

这包括乡区发展及社区安全委员会第二版本的行政程序，其作用是加强该部在有关委员会的管理事务，如使用津贴系统和提交报告等都是使用线上的方式进行，换言之即是乡区电子行政系统。

另外，亚历山大林奇指出，该部在2015年11月20日在乡区转型计划下推出“城市化乡区”，强调为乡区带来转变，成为有趣和宜居的地方的目标。

有鉴于此，各项努力和随之陆续推出，包括了青年发展、加强乡区经济和企业领域等。

“将来会制造更多的就业机会，同时也在国家房屋发展计划建造更多可负担房屋，作为鼓励年轻一辈在乡区居住和工作。”

与此同时，技能培训机会也会获得扩展，旨在鼓励无法升学的离校生可以通过正规的管道，在该部属下的学院如玛拉促进中心（GIATMARA）等学院就读。

此外，在进一步扩展和推动乡区企业家的活动下，企业家将出席获得培训、宣传和资金等各方面的援助。

乡区转型中心和微型乡区转型中心（MiniRTC）也会获得提升，并负责乡区企业家产品的宣传工作。

他说，所有在乡区转型计划下落实的项目，旨在避免乡区人才迁移至城市。