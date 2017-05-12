林咸慈表罪是否成立 下月12裁決

被告林咸慈被带离法庭时，仍以头发及手遮掩脸部，急步离开法庭。

（本报诗巫11日讯）早前倍受各界瞩目的诗巫银行经理命案，在辗转历经数年的审讯过后，今日终于制定裁决日期，即今年6月12日，届时被告林咸慈的命运将会是如何，即将进一步揭晓！

继今年4月21日传召本案第廿一证人，即查案官杨俊贤副警监后，案件今日在诗巫高庭续审，控辩双方也对证人进行了交叉盘问。

随着辩方律师陈文达及代表控方的副检察司菲拉尼对证人杨俊贤的盘问环节结束，且双方也不再重新传召证人上庭供证后，本案的审讯过程终告一段落。

承审高庭法官拿督诺查雅艾莎于是谕令辩方的书面陈词，必须于今年5月18日或之前提交，而控方的回覆则须于今年5月21日或之前提交。

与此同时，高等法庭将于今年6月12日（周一）针对案件作出裁决，以揭示被告林咸慈的表面罪名是否得以成立。

倘若被告届时被裁决表面罪名成立，则订于6月12日至16日持续进入自辩程序，并视辩方律师是否得以成功挑起疑点，让被告脱罪。而若6月12日当天被告的表面罪名被裁决不成立，则将获得无罪释放。

法官今天在高庭上强调，希望全案于8月前审结。