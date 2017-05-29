林冠英：魏家祥言論具政治攻擊 賭博執照由中央批准

“我爱槟城跑”从槟城“跑”到雪州，左起杨健聪、叶销懿、骆连福、槟首长林冠英、黄继升和尤端祥呼吁公众积极报名。

（槟城28日讯）首相署部长拿督斯里魏家祥早前直指槟州和雪兰莪赌博机泛滥，槟首长林冠英反斥这是“政治攻击”，并强调州政府将与警方全力配合，取缔非法赌博活动。

他周日为Link Bike公共脚车出租系统，推介会员充值卡后，在记者会上重申州政府没有权力发出赌博执照，赌博执照批准与否隶属中央政府权限。

州政府全力配合警方取缔

全国赌风大吹，全国总警长丹斯里卡立日前促请全国地方政府，停发营业执照给家庭式娱乐中心，杜绝非法赌博。卡立说许多家庭式娱乐中心滥用营业执照，把电子机偷改成赌博机。

林冠英受记者询及卡立谈话时回说，槟州是大马首个主动停发模拟游戏机（Simulator）执照的州属，槟州地方政府只发执照予酒店和购物中心，以经营（非赌博性质）的模拟游戏机。“取缔非法赌博属警方权限，无论如何，槟地方政府必会全力配合警方，进行取缔。”

他也主动提起，魏家祥于5月25日说槟、雪二州赌博机泛滥，是一种政治攻击。因为赌博执照根本非州政府权限。他不了解魏家祥言论目的，并强调这是政治攻击，以试图转移视线，因其他州属赌风泛滥。

首相署部长拿督斯里魏家祥引述内政部资料说，马机和赌博机泛滥问题在我国日趋严重，其中以槟城和雪州的状况最为泛滥。他也说，不少人滥用家庭娱乐执照，开设赌博中心。另外，槟州总警长拿督威拉蔡义来后来受访时，也否认魏家祥说法，并强调槟州赌博机情况受控，警方与地方政府已展开联合行动。