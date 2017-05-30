林冠英：埔奕區補選 將決定砂未來

行动党秘书长兼槟州首长林冠英抵达现场时，获得民众热情迎接。

（本报美里29日讯）行动党全国秘书长林冠英指出，埔奕区补选将决定砂拉越的未来，也是捍卫砂拉越和马来西亚未来的最佳时机。

他说，砂国阵将籍此次的补选向首相纳吉证明砂州是国阵的定存州，而砂州首席部长也将借机向首相展现对他的忠心。

“人民如果要证明他们不再支持纳吉，就绝对不可以让国阵在埔奕区胜出，反之只会证明人民效忠国阵，砂州人民最终将一无所有。”

也是槟城首席部长的林冠英是昨晚专程前来美里出席“点亮民主，埔奕做主”的晚宴上，如斯指出。

他说，此次会前来美里声援陈长锋，是因为陈长锋的下场与马来西亚的法制、民主、未来息息相关。

“要判决一个民选的议员有无资格继续当议员应该是由法庭来决定。此前法庭已

判决陈长锋有资格继续担任州议员，为何州议会要插手剥夺他的资格？”

林冠英认为这不只是违反民主精神，也剥夺法庭的权利，而如果州议可以推翻法庭判决，法庭的存在将失去意义。

他强调，我们必须维护法制，国阵别因为输不起、不甘愿而不尊重法律，也不尊重埔奕区选民所作出的决定。

“实际上，当他们夺走陈长锋议员资格的时候，砂拉越民主己死。”因此，他认为大家应该推翻这个不民主的决定，在补选中教训国阵。”

他重申，选民要教训国阵不能违反民主，不能不尊重法制。

“来日，他们也可以用同一个方法把行动党议员一个一个把干掉”，林冠英相信国阵一旦在这场补选中胜出，将来会有更多类似补选。

“我们常强调不要小看砂拉越人的基本权利，一定要尊重砂拉越，更何况砂拉越是马来西亚铁三角之一。”

他称，没有砂拉越就没有马来西亚，许多西马人都忘记这一点。所谓的“铁三角”是指砂拉越、沙巴与西马半岛，是这3个部份一起筹组马来西亚。

“砂拉越是整个马来西亚的三份之一，然而今天的砂拉越却被降为马来西亚13个州属之一”，林冠英再次重申必须恢复砂拉越原来的“铁三角之一”的地位。

張健仁：讓國陣尊重法制

選民應以選票表達民意

（本报美里29日讯）民主行动党砂州主席张健仁呼吁埔奕选民，在即将来临的埔奕补选中，以选票狠狠教训国阵，并为全国第十四届国选打下《改朝换代》的第一炮。

也是古晋市国会议员兼哥打圣淘沙州议员的张健仁于昨夜美里行动党所主办的“点亮民主，埔奕做主”千人宴上，作出上述呼吁。

他指出，砂州议会以人多投票方式撤除陈长峰州议员资格事件，是一个越权的行为，以国阵70个议员在州议会，举手否决埔奕8899位选民堂堂正正投票选出人民代议士的权利。这是国阵史无前例的专横霸道行为。

张健仁指出，砂州宪法的条文有两个不同的诠释，即一个砂拉越人，只要之前曾持有另一个国家的国籍，只要他在提名前，放弃那个国家的国籍（公民权），他就有资格当选为州议员。

他续说，而另一个诠释就是一个砂拉越人，只要之前曾持有另一个国家的国籍，不论他是否有无放弃该国家的国籍（公民权），他都没有资格当选为州议员。

他说，陈长峰在他提名前就已放弃澳洲的国籍，因此在提名当天，他是100%的纯马来西亚人，并无持双国籍。 按照第一个诠释，他是有资格当选为州议员。 但是，若按照第二个诠释，他则没资格当选为州议员。

他也说，有关宪法条文是用“has”的字眼，不是用“had”的字眼。 因此，正确的法律诠释是第一个诠释，即，只要一个人就算持有双国籍，但只要他放弃外国国籍，他就有资格成为砂州的州议员。

“无论如何，诠释宪法条文的权力，是在于法庭。州议会没有权力去诠释任何法令的条文，更何况宪法条文。 这是我们民主制度三权分立的最基本的原则。”

“如今，砂州议会则是越权扮演法庭的角色，决定采纳第二个诠释，并仗着在州议会国阵人多的优势，取消陈长峰的议员资格。这是不符马来西亚的宪法原则的。”

他说，今天砂州议会可以滥用人多的优势，自行诠释宪法条文肆意对付陈长峰，改天，他们一样可以胡乱诠释宪法条文对付任何一位在野党的议员。 这将使到人民投票选举的意义，荡然无存。

他举例，砂州宪法另一条文阐明，一个人若“神经错乱”，他将失去议员资格。若按照陈长峰事件的这个先例，砂州议会也可自行胡乱诠释“神经错乱”为反对国阵政府政策，再以投票方式来取消所有反对国阵的州议员。

“因此，埔奕选民在这次补选，必须狠狠的以手中一票告诉砂国阵，人民拒绝这种越权、滥权、横行霸道的行为，教训国阵必须尊重人民的投票权。 这样以后砂国阵才不敢乱乱来。”

张健仁也指出，埔奕这场补选的意义，除了要狠狠教训国阵尊重民意和法制之外，其另一重大的意义就是带动来届国选改朝换代的浪潮。

他说，这场补选将是来届国选的指向标。若埔奕人民能给行动党以更大的多数票胜出，那它将为全国人民注入更大的强心针，迈向改朝换代的目标。 反之，若国阵在这场补选胜出，那他将扑灭全国人民改朝换代的热诚。

他希望埔奕的人民能把握这历史性的使命感，在这场补选中大力支持行动党，给国阵一个迎头棒喝，传达一个正确的信息，埔奕人民拒绝专横霸道不懂尊重民意的政府。