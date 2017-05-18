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東馬德教聯誼會改選 陳秀山任主席

发布于 May 18, 2017

（本报美里17日讯）东马德教联谊会新届理事会(2017-2018)、青年团及妇女组日前在沙巴亚庇举行宣誓就职典礼，并恭请前沙巴州首席部长丹斯里章家杰德长主持监誓。
东马德教联谊会是在月前于砂拉越德教会紫川阁召开会员大会上选举理事会改选，拿督陈秀山众望所归当选主席，继续领导沙、砂及纳闽德教会。
拿督陈秀山在其致词中感谢亚庇兵南邦德教会紫和阁安排场地。他也特别感谢前沙巴州首席部长丹斯里章家杰德长能够亲自前来主持监誓。
他表示敬佩丹斯里章家杰在当任沙巴州首席部长时期，处事公私分明，政务亲力亲为，造福人民，因此希望所有理事、青年团、妇女组成员学习丹斯里章家杰的服务精神，推广德业，宏扬教。
他说，本届理事也将继续禀承三足鼎立之方向，即是宣教、鸾务、福利、 并行，同时会更巩固砂、沙与纳闽各地属会之联谊及德业发展为重点。
章家杰主持监誓后，勉励所有理事及小组成员，要群策群力，共同宏扬德教。
“德教会过去40年在东马创立了34间德教会，扮演造福当地民众之角色”，他希望在拿督陈秀山领导之下将德教崇高的理念普化于世间，方不负先贤创立德教会之宗旨。
以下为东马德教联谊会2017一2018理事会阵容：
主席：拿督陈秀山
署理主席：拿督李其生
署理主席：曾国发
副主席：谢水仁
副主席：曾国庆
副主席：拿督蔡子今
副主席：贝清湛
秘书：刘子齐
副秘书：吴仲秋
财政：曾德明
副财政：庄振玻
宣教主任：薛礼卿
鸾务主任：孔衿机
青年团长：郑友福
理事：廖健明、洪益强、罗文、黄秀强、余九财、拿督斯里曹华生


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