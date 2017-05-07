東博會汶萊展 皇太子親臨開幕禮

皇太子在纪念牌匾上签名。

（本报斯市6日讯） 2017中国—东盟博览会汶莱展暨汶莱首届中小微型企业展与创意大会开幕仪式今日顺利进行，为展览活动主持开幕仪式的首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉也在仪式后，走访各摊位，了解整个展览活动内容。

在今早简约的开幕仪式中，皇太子在首相署工业部部长丕显耶斯敏的陪同下，按下了平板电脑上的播放键后，开幕仪式舞台播出本展览活动介绍影片，象征着开幕仪式的完成 。

开幕仪式后皇太子先参观位于第一展区中的展览摊位，第一区展览摊位主要展示汶莱国内本土产品外，也有来自领邦砂劳越州中小企业参展。

在逐一到访第一展区摊位后，皇太子则移步到第二展区。第二展区则为来自以中国方为主的参展摊位。也是中国—东盟博览会汶莱展展览区。

共有70家中国知名企业参展，其中广西企业37家，其余则为宁波、福州、上海、广东等地企业，展品类别集中在农产品食品、轻工工艺和投资合作等。

广西投资集团、摩拉港有限公司、广西五洲天美电子商务有限公司、广西北流仲礼瓷业有限公司、福州市新明珠进出口贸易有限公司、宁波海定进出口有限公司、宁波欣德进出口有限公司等中国知名企业也都是参展单位之一。

此展览活动4日起在汶莱国际国防展览中心开始举办，为各国参展企业与买家牵线搭桥，进一步开拓中国—东盟大市场。中国展区4日起对公众开放。

系列商贸配对促进活动也在展览期间进行，帮助中文参展企业与来自汶莱在内的各路买家牵线搭桥，更好地开拓中国—东盟大市场。

据中国—东盟博览会秘书处官员介绍，今年是东博会新一轮主题国轮换的第一年，汶莱将第二次荣任东博会主题国（第14届），此次举办汶莱展，是东博会进一步拓宽展会的综合服务功能、帮助中国和汶莱企业开拓国际市场的又一大招。

从今年开始，东博会秘书处将每年在担任主题国的国家和越南各分别举办一次巡迴展，同时也会针对需求，在其他东盟国家巡迴展。

自2015年起，东博会成功举办了印尼展、泰国展、越南展，成效显著，为中国—东盟企业合作增添了新通道，积极推动中国—东盟自贸区升级版建设。