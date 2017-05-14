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杜當綜合診所 停車位不足 民眾冒險停在路旁

发布于 May 14, 2017

（本报美里14日讯）杜当综合诊所停车位不足，致使民众冒险将车辆停放在诊所前面，尚在进行扩建工程的道路旁，造成来往车辆不便与阻碍。
杜当综合诊所是北区唯一的政府诊所，病患主要来自柏迈再也区、史纳汀区、杜当区、瓜拉巴南区及部分来自埔奕区。
杜当综合诊所目前拥有24位医生，而每天平均约有700名病患到该诊所看诊。而该诊所周围仅设有119个停车位及50个电单车停车位，因而现有停车位已不敷逐渐增加看诊的民众使用。
在停车位不足的情况下，许多民众在该诊所周围车绕多圈后，仍然无法寻求到一个停车位，因而只得冒险将车子停放在车辆繁忙来往的道路旁。
一些民众更索性将车子停放在尚在进行扩建工程的道路旁，之后再越过马路，步行到杜当综合诊所。
由于道路两旁都停放着车辆，致使公共交通巴士在接载乘客时，因路旁没有空间给予停泊，司机惟有被迫将巴士停放在路中间，让乘客下车或上车，而造成交通阻塞。
另一方面，由于车辆停放在尚进行扩建工程的道路旁，造成原本已拥挤的道路，变得更为拥挤，一个不小心，将因而发生交通意外事故。
由于道路扩建工程正如火如荼进行中，而杜当综合诊所增建停车场工程也正进行中，一旦竣工后，将增建84个停车位。
兴建停车场工程主要是解决诊所停车位不足，工程竣工后，届时将可改善民众因位不足，而将车辆停放在路边的问题。


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