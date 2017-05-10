杜特蒂疏美親中政策下 菲美聯合軍演首次避開南海

（菲律宾马尼拉9日综合电）菲律宾和美国的常年“肩并肩”联合军事演习昨天开始，但在菲律宾总统杜特蒂疏美亲中的政策下，今年演习的场地首次不包括南中国海，参与兵员也比去年减少超过一半。

军演菲方指挥官、菲律宾中部军区司令官拉克涛昨天在马尼拉的演习开幕式上说，根据杜特蒂的要求，本年度的“肩并肩”（Balikantan）演习调整了内容，从国土防卫转为人道主义援助、救灾和反恐。

往年菲美联合军演以展示菲海防能力为主，并在南中国海或附近海域举行。今年演习则在北部吕宋岛和中部米沙鄢群岛（Visayas）举行。

菲律宾国防部长罗伦沙纳在演习前夕说，不在南中国海举行此次军演，是为了避免引发争端地区的紧张局势。他说：“我们的重点是人道主义与灾难应对、反恐，以及其他关于这些方面可以做的训练。没有别的了，杜特蒂总统不希望与近邻敌对。”

今年的演习为期12天，至19日结束，美方与菲方参与人数分别为2千600人与2千800人，共5千400人。

此外，澳大利亚和日本也分别派出80人和20人参加演习。相较之下，2015年的演习动员了1万2千人。

军演美方指挥官、美国第三海军陆战队远征军司令尼科尔森表示，美方希望未来“肩并肩”演习规模能再度扩大。

他说：“如果你回头看33年以来的肩并肩演习，每年情况都不一样。演习可能发生许多变化，可能扩大，也可能缩小。我们希望是扩大。”

演习中将模拟超强台风席卷吕宋岛和米沙鄢地区后，菲美两军开展人道主义救援和救灾活动。两国军队还将演练实弹射击、简易爆炸装置处置训练等反恐内容。

这是杜特蒂去年6月上任以来的首次“肩并肩”演习。杜特蒂执政后采取了与前任阿基诺截然不同的外交政策，逐渐疏远菲律宾的长期盟友美国，转而向中国和俄罗斯靠拢。他曾多次表示要完全停止与美国的军事合作。

杜特蒂下周将第二度以菲总统身份访问中国，并预料于本月前往莫斯科与俄总统普京会晤。

美国总统特朗普日前也邀请杜特蒂访问华盛顿，但尽管美方还未提出具体日期，杜特蒂却已表示他可能“无暇”赴约。

罗伦沙纳去年11月说，菲美同盟关系不会动摇，不过两国不会继续举行海上“战备与训练合作”和“菲律宾两栖登陆演习”这两项年度大规模联合军演，“肩并肩”联合军演则会继续。

外交政策分析员黑达里安指出，杜特蒂虽然缩减了菲美的军事联系，但并没有落实早前发出的要断绝合作的警告。“菲律宾总统明白美国是菲律宾的保单，一旦中菲关系变卦就用得上。将美国剔除就没这个保障了。”