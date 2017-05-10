杜彭慧：港為貿易平台 我國產品走向國際

汶莱福州十邑同乡会顾问及理事与香港特别行政区政府香港经济贸易办事处代表团合摄。

（本报斯市9日讯）香港特别行政区政府香港经济贸易办事处处长杜彭慧指出，汶莱是个世外桃园，政治非常有条理 ，人民非常的热情。

杜彭慧是于昨日出席由汶莱福州十邑同乡会设宴款待该代表团并进行交流会上，如是指出。

他称，在东盟经已成为香港的主要伙伴之一，香港特别行政区政府于去年6月在印尼开设一新办事处主要是针对与东盟国家的印尼、马来西亚及汶莱的贸易往来的工作。该代表团这次的访汶主要是希望多与汶方各方面进行交流，并缔照更多的合作机会。

他也指出，香港在许多专业领域都有着很好的优势，并是本区域的一个很好的贸易平台，汶莱商业企业可透过香港，将产品走向国际。香港也欢迎汶莱商家前去进行投资。

是项交流会是于昨晚在斯市丰满楼举行，香港特别行政区政府香港经济贸易办事处处长杜彭慧为首的代表团团员包括副处长吴嘉俊及贸易关系经理叶俊伟。

汶莱福州十吧同乡会会长陈嘉兴、署理会长刘世泉博士、多名名誉顾问及理事出席是项交流晚会。

劉世泉：華人活躍商業領域

冀港助提升貿易額

（本报斯市9日讯）汶莱福州十邑同乡会署理会长刘世泉博士称，汶莱华商商业贸易量虽小，但是人民热情，容易相处。

汶莱福州十邑同乡会署理会长刘世泉博士昨晚与同乡会顾问及理事会成员，一同在斯市丰满楼大酒家，款待香港特别行政区政府驻印尼经济贸易办事处处长杜彭慧及代表团时，如是指出。

他称，在汶莱的华人，只有百分之十是做生意的，华人多数活跃商业领域，只有少数在公共服务领域服务，但他们都是杰出的华人。

“因此汶莱华人在贸易领域比较突出，但还是希望未来能获得香港的帮助及指引，提升汶莱的贸易额。”

最后刘世泉博士希望未来可在香港特别行政区政府驻印尼经济贸易办事处的帮助下，引导汶莱华商朝向多元化经济发展，同时也间接响应了汶莱政府要摆脱。