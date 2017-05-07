李景勝： 推動美里旅遊業 盼辦更盛大國際美食節

（本报美里6日讯）砂土地及空运与安全兼旅游部助理部长拿督李景胜希望未来能举办隆重盛大的国际美食节，邀请来自世界各地的厨师代表前来呈现各国的美食，借此可推动砂州的旅游业发展。

他是于昨晚由美里传统手艺研究协会在扇形公园所筹办的2017年美里吃货嘉年华主持开幕仪式前受邀上台致辞时，做出上述谈话。

他表示，“美景及美食”自然是吸引游客最重要的卖点之一，也因如此，他希望市民们能透过各种的活动或庆典来推广本身的传统美食。

他建议，砂州可举办隆重盛大的国际美食节，邀请世界级的厨师前来呈现他国的传统美食，吸引来自世界各地的游客前来观光，公众亦可在该活动上品尝各国的美食。

“多元种族与文化的美食是大马独有的特色，也是促进旅游的卖点及国家保贵的资源，因此，借此‘吃货嘉年华华’可把砂州的旅游业推向另一个高峰。”

他强调，环境的整洁与卫生绝不能被忽略，它也是吸引游客到来的主要原因。若是随意乱抛垃圾或是处于乱糟糟的环境，将会导致蚊虫滋生。

他说，没有人会愿意在卫生环境欠佳的地方用餐，所以小贩必须要时时刻刻自我警惕。

他指出，游客来到各地方的小贩中心，就是要品尝道地的美食，所以小贩都应该保持环境清洁及合理的价格，才能让他们留下深刻的印象。

“在发展旅游业方面，砂政做出了许多的努力，譬如巴贡杜山海边获得提升，美里道路也逐一被修建。”

他也借此鼓励社会资金投入旅游业，鼓励旅游企业加快发展，和砂政府携手推动美里旅游业的发展，带动美里市的经济。

出席及见证昨晚的2017年美里吃货嘉年华开幕典礼的有砂土地及空运与安全兼旅游部助理部长拿督李景胜、卑尔骚州议员拿督陈超耀、市长俞小珊和筹备会主席朱景祥等人。

这项美食与商展嘉年华是由美里传统手艺研究协会首次在扇形公园筹办。这项嘉年华区分为3个类别，分别是美食摊位、商展摊位和舞台节目表演。

儿童填色比赛将于5月7日（星期日）下午5时至晚上7时，在美里扇形公园举行。该赛事分成两组，分别有A组（7岁至9岁）、B组（10岁至12岁），每组仅有60个报名额。

每位参赛者须付还10令吉报名费，报名截止日期为5月6日晚上8时为止。参加者必须在当日下午4时30分前往现场报到，主办单位会准备一张填色纸，惟填色工具和器材则需自备。

亲子节便当创艺比赛将于5月14日（星期日）晚上8时，在美里扇形公园举行，仅公开给首20组免费报名参与。

该比赛的奖品丰富，首奖将可获得400令吉现金与礼篮、第二奖有300令吉及礼篮、第三奖有200令吉及礼篮，安慰奖则有50令吉及礼篮。