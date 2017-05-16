李景勝：每日2趟班機飛姆魯 政府目前無計劃建道路

（本报古晋15日讯）基于飞翼航空目前亦有提供每日两趟从美里飞往姆鲁、及每日一趟从古晋飞往姆鲁的航班服务，因此，州政府目前无计划建设通往姆鲁的道路。

砂州旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜是于今日在州议会进行口头问答环节中，回应卑尔骚区州议员拿督陈超耀提问时，如是表示。

他称，对于那些喜欢冒险的游客，他们仍可驱车2小时车程，然后再2小时船程前往姆鲁国家公园。

为开拓美里旅游市场，旅游部正探讨马印航空提供往返中国至美里的国际航线的可行性，也包括汶莱皇家航空。除了固定航班外，当局亦积极推动包机服务。

他表示，有关当局今年已分配103万3千650令吉的拨款，作为推动美里的各项旅游促销活动，而去年则是分配339万令吉拨款。

他指出，该部已与县公署、美里市议会、砂旅游局及砂旅游总会属下的分区旅游任务组取得紧密合作，推出系列旅游促销活动，共同推广美里旅游业。

值得一提时，中国微电影“蓝色的眼泪”日前也前来美里取景，该电影一旦上映预料会获得百万名中国人关注，从中便可推广美里旅游业市场。

他也说，砂旅游局也将推出5种语言的旅游册子，在册子内也大力推荐姆鲁国家公园旅游特点。