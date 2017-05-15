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李景勝冀成國際性賽會 與消拯義跑已是品牌

发布于 May 15, 2017
拿督李景胜与参赛者，以及消拯局吉祥物松鼠“艾迪”摄于开赛前。
拿督李景胜与参赛者，以及消拯局吉祥物松鼠“艾迪”摄于开赛前。

（本报美里14日讯）砂旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜指出，与消拯义跑已打响知名度成品牌宣传，盼望能夠升级为国际性赛会。
他于今早出席美里区消拯局主办的第3届“与消拯义跑”活动颁奖礼上致词时表示，消拯局在美里举办的与消拯义跑办得非常成功，且是全砂各地消拯局的典范，并且在逐年创下新高的报名人数。
他希望消拯局能够立即为明年第4届与消拯员同行义跑进行筹备而准备，即早展开宣传工作，吸引来自世界各地的参赛者及消拯员前来参加及支持推广旅业，吸引外客到访美里旅游。
他称，这届的义跑得到汶莱、吉打、新山等地区派消拯员来支持，希望明年可以获得来自新加坡等外国地区的消拯员来参加。
李景胜承诺，若是消拯局能够在明年将这项义跑升级为国际性赛会，带动及吸引游客到访美里观光，砂旅游、艺术、文化部将会给予协助及支持。
另一方面，卑尔骚区州议员拿督陈超耀表示，义跑是项有益身心的健康运动，他对于今日的参赛人数非常踊跃感到欣慰，显示人民都会着重于自身的健康生活。
他说，在欢庆母亲节的这一天，也感谢全天下的母亲及全体参赛者全力支持这项义跑活动，在提倡健康生活的同时，也为社会付出贡献，协助需要帮助的不幸一群。


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