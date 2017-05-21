李宗聖及助理押往大山腳 警今日申請延扣令

李宗圣与2名助理，周六早上身穿紫色囚衣，被押往大山脚法庭。

（槟城、大山脚20日讯）解救普通人（JJPTR）创办人李宗圣与2名助理，周六早上身穿紫色囚衣，被押往大山脚法庭。不过，李宗圣与2名助理明日（周日）才会办理延扣程序。3人周六早上9时15分被带上庭，他们身穿紫色囚衣，连同其他案件嫌犯，乘坐警方押送车到大山脚法庭。李宗圣的代表律师，也到场了解情况。

3人约上午11时，再与其他嫌犯被警方押送回威中县警局。

由于今天是周六，因此媒体皆被阻在法庭篱笆门外，无法进入法庭了解。

根据李宗圣代表律师再也柏兰慕代表了解后，对记者说，他到法庭了解详情，最终其当事人没有进行延扣，至于警方为何把李宗圣及2名助理带上法庭，则不得而知。

同时，警方证实，今早他们3人虽现身法庭，但并没有进行任何程序。警方表示，李宗圣及2名助理明早将再度被押往大山脚法庭进行申请延扣程序。

另一方面，槟州商业罪案调查组主任阿都甘尼警监证实，李宗圣与另外2名助理于周六从雪兰莪转至槟州助查，并将于周日早上9时许押送到大山脚法庭申请延长扣留令。

李宗圣与2名助理遭雪兰莪警方扣押4天后，每人获准在周五以5000令吉保释，并随之在当天转押槟城。但由于后来李宗圣及助理被转至其他警区协助调查，因此无法于周五抵达槟城。