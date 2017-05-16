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朱萊希：政府關注擁擠問題 耗資逾3億建4高架橋

发布于 May 16, 2017
哥打圣淘沙区州议员张健仁（左上方）在砂州立法议会会议问答环节上向沿海道路助理部长拿督朱莱希诺拉威（右上方）作出附加提问。
哥打圣淘沙区州议员张健仁（左上方）在砂州立法议会会议问答环节上向沿海道路助理部长拿督朱莱希诺拉威（右上方）作出附加提问。

（本报古晋15日讯）古晋市道路因车流量繁忙日益拥挤，为此，州政府非常关注道路拥挤问题，尤其是位于晋连路4哩、6哩、7哩及10哩的路段，同时也在该四个地段落实建设高架桥计划，以期舒缓交通拥挤现象。
砂州沿海道路部助理部长拿督朱莱希诺拉威是于今日在州议会进行口头问答环节中，回应哥打圣淘沙区州议员张健仁提问时，这么表示。
他说，有关四个地段的高架桥计划预料耗资3亿1千696万令吉，分别是4哩高架桥工程6千996万令吉、6哩高架桥工程9千398万令吉、7哩高架桥工程7千883万令吉、及10哩7千419万令吉。
其中，目前已如火如荼的4哩高架桥工程，是在2016年11月1日施工，并预计在2020年10月31日竣工。
他还说，该四个地段的高架桥工程也是泛婆大道工程之一。
他也说，政府也非常关注在施工期间所带来的交通拥挤情况，因此，当局将会针对此事严正看待。
另外，针对张健仁提及晋连路11至15哩的道路工程一度拖延事宜，他表示，政府当局肯定会严正深入探讨有关工程拖延的问题及情况，同时也依据工程期限内完成工程。


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