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朱乃迪：9城市地區進行調查 電訊塔輻射無損健康

发布于 May 18, 2017

（本报古晋17日讯）砂乡区电力与水源供应部助理部长阿都拉曼朱乃迪指出，根据马来西亚核子机构最近针对砂拉越9个城市地区进行辐射调查结果显示，电讯塔所发出的辐射量低于最低标准，显示辐射只属非常轻微，不足以危害人们健康。
他也强调，根据我国及国际组织调查结果，均未能找出足够证据说明电讯发射站发出明显可危害人民健康。
他也指出，以流动电话讯号为主的发射中心运作，均获得大马通讯与多媒体委员会负责监督与管理，因此发射讯号的无线电讯及辐射都会获得监督。
他也表示，有关电讯塔若被发现不符合标准规格，便会被该委员会征收罚款，罚款高达2万令吉，因此可说该委员会也照顾人民安全。
阿都拉曼朱乃迪是今早于州立法议会回答行动党朋岭区州议员杨薇讳所提出的口头问答问题时，如是指出。
再回答附加提问时，他表示他不能预知未来，不过根据目前国内及国际租子的调查，未发现任何电讯塔通讯发出足以危害人民健康的辐射量，因此已经足够证明电讯塔建设仍安全。
另外，杨薇讳也在发问时表示居民投诉电讯塔柱子让居民感到压力时，他则表示砂拉越即将设立属于砂拉越的多媒体委员会，届时将会好的发展及通讯设施，相信届时会听取有关意见。


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