本地大專生就業問題 砂教部有責任解決

（本报古晋17日讯）基连区州议员阿里比祖强调，砂教育部有责任解决本地大专毕业生的就业问题，并指现有的马来西亚教育体系需要获得重组及彻底改革，以提升毕业生的技术，增加他们的应聘能力。

“多项数据显示，大学毕业生失业率逐年增长，这项问题令人感到担忧，并应获得即刻解决。”

他说，国家银行最新报告显示，高达23%的大专毕业生找不到工作。而大马统计局及Jobs Malaysia的资料显示，2016年共有1万5千到2万名大专生找不到工作。砂州政府接获的16万9千527份求职申请中，4万零834份来自大专毕业生。

“我认同，就算大学毕业也不一定找得到工作，然而，除非能在不久的未来里能显著降低失业率，否则持续性的失业问题空衍生社会问题。”

阿里比祖今日在砂州议会会议上参与砂州元首施政御词辩论时称，根据JobStreet的一项调查，造成大专生找不到工作的原因包括，对薪资和福利提出过分要求、英语能力差、对工作或公司很挑剔、毕业生态度不佳、沟通能力差、欠缺找工作的动力和自我推销技术不理想，以及所掌握的技能与工业需求有落差。

“JobStreet进一步指出，70%的大马雇主对应届毕业生的品质感到失望。雇主认为，应届毕业生缺乏适应能力、同事处理多件事情的能力、决定能力、问题解决能力及创意与批判性思考技能。”

他指出，最严重的问题是，大专生学习的技术与职业市场需求有落差。因此，政府有必要推出新措施，以提高大专毕业生的应聘能力。

“我建议，政府为应届大学毕业生提供免费英语加强课程，改善他们的英语能力、政府与私人界合作，大规模在全砂推动实习与实践训练，让大专生有机会获取工作经验，为大专生创造机会、提供免费课程提高学生的硬、软能力、通过特别税务回扣及豁免，增加私人领域与政府的合作，以训练和生产高素质毕业生。”

他也建议，政府指示大专院校在课纲中纳入符合工业劳动力需求的课程，提供学生额外的技能，并与各行业业者缔结合作，让毕业生能在大专与行业业者的合作下，获得工作机会。

“我认为，相较于软能力，本地大专院校过于注重学术成绩的表现。虽然学历很重要，但毕业生的态度对雇主而言，一样重要，甚至更重要。”

他坚持，砂教育部有责任解决本地大专毕业生的就业问题，而现有的马来西亚教育体系需要获得重组及彻底改革，以提升毕业生的技术，增加他们的应聘能力。

“由政府推动，用以支援失业大专毕业生的‘砂拉越大专生加强训练’（GETS）计划，迄今还没有产生显著的成果。数年前，砂拉越人对被指会制造200万个工作机会的砂再生能源走廊计划（SCORE）的推动感到雀跃。因为当时，当局称一旦砂再生能源走廊计划被落实，就不会再出现大专生失业问题，但显然的，目前大专生失业问题仍然存在。”

因此，阿里比祖希望政府说明，自砂再生能源走廊计划展开至今，一共创造多少个工作机会，在所创造的工作机会中，多少个职缺由砂拉越人填补，多少由西马或外国人填补。