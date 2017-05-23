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未經衛生局批准 美容院不準賣注射性產品

发布于 May 23, 2017

（本报诗巫22日讯）“一般上美容院皆未获得卫生局的批准，故不被允许销售注射性美容产品，或为消费者施打注射性美容疗程，否则即属违法行为。这项条例许久以前即在我国落实推行，民众受促留意并谨慎做出选择。”
马来西亚医药协会诗巫分会顾问许赞福医生今日针对注射性美容产品和疗程的课题，接受《联合日报》记者的访谈时，提出了上述情况。
据了解，砂拉越卫生局药剂执法组日前在全砂同步展开“化妆品行动（Opps Kosmetik）”，取缔州内7家美容院及2家医美诊所并充公违法的注射性美容产品，这些产品皆未通过卫生局的检验，安全性成疑。
就此，许赞福医生强调，近年来他本身在诗巫经营的专科诊所，亦有许多民众上门要求施打美容针，包括维他命C等，甚至自己带注射性液体前来，要求医生协助注射。
“对于这一类的要求，我一概予以拒绝，因为不清楚民众购买药物的管道和来源，尤其是所谓的胎盘素、肉毒杆菌和胶原蛋白等注射性液体。”
他指出，在我国卫生部的条例下，在医疗诊所所注射的每一支针剂药物，都必须通过卫生部的检验合格并批准通过，同时药物上必须注明MAL的字样及注册编码。
“这些宣称具美容功效的注射性液体，初期在韩国蔚为一股美容界风潮，过后不少亚洲国家也开始流行，包括大马在内，国内许多美容院皆为顾客提供注射性的美容疗程。”
然而，许赞福医生表示，一些美容院业者却未真正报读并通过专业的医学美容课程，且未拥有合格执照，因而衍生了许多问题。
“而若寻求专业医学美容医生提供的疗程，一旦出现问题，即可依循合法且有效的管道予以解决。如果被评估为严重状况，有关医生甚至可能在马来西亚医药理事会的条例下，面对行医执照遭短期吊销的风险。”


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