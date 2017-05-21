月初已掀熱潮 學生家長買謝師禮

包装好的小礼物。

（本报民都鲁20日讯）随着一年一度的教师节，目前教师节礼物销量佳，许多学生以及家长们都纷纷选购教师礼物。

针对教师节礼物一事，访问本超市文具部负责人，她指出，虽然教师节落在本月16日，但是不同学校庆祝的日期不同，因此，随着教师节节庆，陆陆续续都有学生家长前来选购教师礼物。

她指出，配合教师节，该超市文具部已经在本月份月头开始，设立了教师节礼物专属销售柜台。

她说明，月头开始就已经开始掀起教师节礼物购买热潮，许多学生，以及家长们都前来选购教师礼物。

她解释，该超市每逢教师节前，都会引进不少产品作为教师节礼物用途，另外，也有部分产品是属于该超市常年都有销售的物品。

她说明，为了方便顾客，该超市也特地销售包裹式的现成教师节礼物，例如将杯子、钢笔包裹起来作为一份精致的教师节礼物。

另外，她也指出，针对不同消费群，她也将礼物包装得价格大众化，例如将数把钢笔包装，价格较为经济，能够让学生不花费太多，又能显示得出对教师的一份感恩的心。

询问是否教师节礼物的产品价格是否提高，她表示不，并指出目前产品的价格都大同小异，没有调涨。

她也说明，不少顾客都会要求该超市为礼物进行包裹，因此，该超市也有提供包装教师节礼物的服务，只是收取一些的包裹费用。

她也补充，担心来不及包裹礼物，因此该超市在之前已经包装了许多现成的教师节礼物，以应付市场需求。