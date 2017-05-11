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最低25美元最高4000美元 李宗聖退款障友

发布于 May 11, 2017
李宗圣（左）把“红包”交到投资者手上。
李宗圣（左）把“红包”交到投资者手上。

（吉隆坡10日讯）“解救普通人”（JJPTR）创办人李宗圣首度现身，面对投资者，全程零沟通，也不愿接受媒体访问。
由民政党青年团署理团长杨锦成积极联络下，李宗圣今日终于亲自前来吉隆坡怡保路甘榜柯斯比拉睦邻计划中心，会见残疾人士投资者。
他是于下午1时15分由数人陪同抵达现场，直到下午2时15分离去，不过多数的时间，他是坐在睦邻计划中心的小房间，媒体被拒于门外，前来领钱的投资者也在门外等候。
他在抵步直入小房，约10分钟后步出，亲自把装有现金的红包封交给数名投资者，之后便坐下来面对媒体的镜头。不过，对于媒体的提问，他一概不回答，并指出他这次来到吉隆坡只是要与投资者会面，并退款给后者，并没有要接受媒体访问。
记者询及截至目前已有多少的投资者获得退款，他说本身并不清楚，一切得待其公司财务部门计算。
至于今日退款的总额及是否会在本月20日前退还所有投资者的金额，他也一概不愿回应，并表示一切都交给员工处理，自身无暇处理这些事情。
数分钟后，“记者会”匆匆结束，李宗圣回到房内，直到下午2时15分离去。
据悉，这次的退款金额最低为25美元，最高达到4000美元，这些都是投资者的投资母金。
根据观察，工作人员是以马币放入红包封内，归还给残疾人士。这些投资者是以残疾人士卡及身份证，作为领回母金的证件。


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