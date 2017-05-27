普騰或須整容 變親民討歡心

（吉隆坡26日讯）普腾“嫁”中国吉利，“夫家”或要求普腾“整容”？

在普腾以49.9%股权易主，卖给了中国浙江吉利控股集团后，未来普腾是否能够重新获得国人喜好，抢滩大马汽车市场引起外界关注。

不过，大马汽车商公会（MAA）主席拿督艾莎认为，倘若普腾要攻上大马国产车龙头宝座，必须一改以往“不亲民”形象，再通过市场策略，才能取得国人的欢心。

她在接受《光华日报》电访时披露，她完全不担忧普腾在中国市场的走势，因借助中国吉利的知名度，普腾肯定能够抢滩中国汽车市场，但倘若要重夺本地汽车市场，新的策略伙伴或需要“下功夫”。

“普腾刚开始推出时，确实令国人感到惊艳。但，随着第二国产车（Perodua）及各种品牌汽车的出现，满足了不同层级的人后，普腾的市场占有率的确下滑，这跟普腾的形象有很大的关联。”

“随着第二国产车加入本地汽车市场后，国人就会比较普腾和第二国产车，而我们发现国人偏好第二国产车，其原因除了汽车价格，普腾给国人的形象总是‘不亲民’（unfriendly）！”

不过，艾莎指出，这对于大马汽车商公会来说，这是一个健康的竞争，而消费者是最大的获益者。

“有竞争才有进步，这样许多汽车厂会去了解消费者的喜好，推出各类型车款，以满足各领域的消费者。”

“或许普腾未来只会专注于‘更优质的汽车市场’，来抢攻这一类市场的消费者喜好，这也说不定。”

无论如何，艾莎认为，普腾脱售股权予中国吉利是利大于弊的，因中国吉利拥有卓越汽车技术和汽车市场的行销经验，将有助于提升普腾的销售额。

“或许中国吉利加盟后，再经过市场分析和汽车技术改良后，会推出不同类型的普腾车款，符合大众的‘口味’。”

多元重工業 仍主導普騰

（吉隆坡26日讯）国际贸易与工业部长拿督斯里慕斯达法说，多元重工业拥有最终的决策权，以选择普腾控股的战略伙伴。

他指出，这（寻找合作伙伴）交由多元重工业决定，和政府毫无关系。不过，据他所知，多元重工业将继续主导普腾的管理。

他强调，这是项私人的决定。 他今日出席东盟经济社区研讨会后，受记者询问时这么说。

前天，多元重工业与中国浙江吉利控股集团达成协议出售独资的子公司普腾，由该中国汽车制造集团收购普腾的49.9%股权。

根据交易，普腾还将出售其在英国车商莲花(Lotus)的51%股权予吉利。

多元重工业指出，吉利将通过普腾的持股权，进入东南亚的主要市场。

根据多元重工业，除了在本区域的制造地位，吉利还可接入普腾的研究与开发。

中汽車業10強 吉利集團矚目

（槟城26日讯）最近成功收购普腾49.69%股权，同时接管普腾旗下的英国跑车品牌莲花汽车，使得吉利汽车集团引起各方关注。

吉利汽车集团始建于1986年，原为以生产电冰箱配件为主，但在1997年进入汽车行业，并在2003年成立浙江吉利控股集团。近年发展迅速，现资产总值超过千亿人民币，连续5年进入世界500强，连续14年进入中国企业500强，是中国汽车行业10强。

吉利汽车集团于2004年在香港股票交易所上市，并逐渐在中国内地的汽车市场站稳阵脚。

吉利在2010年正式以18亿美元(约76亿令吉)从福特汽车(Ford)手中买下了沃尔沃汽车(Volvo)，使吉利汽车开始受到世界关注。

该集团目前总部设在杭州，旗下拥有吉利汽车、沃尔沃汽车、伦敦出租车等品牌 。

吉利本身品牌旗下的车款多达30款，而根据该公司公布的数据，该公司在去年一共卖出了76万5851辆的吉利品牌汽车，而沃尔沃汽车去年一共在全球卖出了53万4332辆，为该厂创厂以来最高成绩。

吉利汽车集团在中国建立了拥有750多家品牌店和近1000个服务网点，而在海外建则有近350个销售服务网点。此外，吉利也具有强大的科研能力，目前拥有6种完全专属引擎配置及双离合器变速箱技术。

吉利汽车集团中国现有员工约2万9000人，其中工程技术人员约7600人，以及约1000名高端技术人才，为中国拥有“千人计划”高端人才最多的民营企业。

该公司在全球也拥有约6万5000名雇员，且去年营收超过300亿美元（1300亿令吉），实力坚强。