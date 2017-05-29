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旺朱乃迪：探討新體制處理剩食 我國暴殄食物嚴重

发布于 May 29, 2017
天然资源及环境部长兼山都望区国会议员拿督斯里旺朱乃迪（左3）移交援助物资给特殊儿童。左2为旺朱乃迪的夫人拿汀斯里菲欧娜。
天然资源及环境部长兼山都望区国会议员拿督斯里旺朱乃迪（左3）移交援助物资给特殊儿童。左2为旺朱乃迪的夫人拿汀斯里菲欧娜。

（本报古晋28日讯）天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪认同，我国的确有严重的食物浪费问题，并认为酒店的自助餐更是加剧问题的蔓延，因此他建议探讨一个新体制，把酒店干净的剩余食物送给需要食物的人们。
“国人喜好饮食，大马的餐饮据点林立，从餐馆到街头美食，堪比泰国，这是造成食物浪费的原因之一。其次，酒店的自助餐服务也是加剧食物浪费问题的肇因。”
他相信，酒店自助餐中近50%的食物会被丢弃，并指这也就是为什么酒店自助餐收费很高，如豪华酒店的自助餐人收费，一个人可能要120令吉或150令吉，因为他们的食物浪费率很高，成本也很高，不过，虽然浪费食物，但却可为酒店业者创造可观收益。
“因此，我们应该探讨一个新方式、新规则，以减缓食物浪费问题。虽然酒店有规定不能把剩余的食物送给需要食物的人，避免食物中毒等情况，但我们也该探讨一个新体制，把干净的剩余食物送人。”
旺朱乃迪今日主持斋戒月援助物资移交仪式后受访，谈到国民浪费食物问题严重时，对丹斯里李霖泰的看法表示认同，即我国的确有严重的食物浪费问题。
“我们环境部负责国家食安工作，以准备足以应付国家需求的粮食来源，虽然粮食生产归其他部门管，但食物浪费得多，就需要开发更多环境去推动更多农业活动，在从事农耕的过程中，尤其是肥料的使用及天然资源的消耗，可能会对环境造成污染及造成更多的碳足迹。”


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