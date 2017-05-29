旺朱乃迪：不应被誤導 國民勿有達伊沙思想

旺朱乃迪：我国的确有严重的食物浪费问题，而酒店的自助餐更是加剧问题的蔓延，我们该探讨一个新体制，把酒店干净的剩余食物送给需要食物的人们。

（本报古晋28日讯）天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪劝告国民，尤其是年轻人，不要被“达伊沙”（Daesh）的思想误导，因为他们的思想是政治思想，这种思想会出现是因为对西方国家的愤怒，所以以伊斯兰之名发动攻击，以伊斯兰合理化他们的行为，但其实他们的战争是建立在政治基础上的。

“他们以伊斯兰之名发动攻击，连中东国家都不支持他们，反而感到担忧，因为他们的行为在中东国家引起动荡，把原来富有的国家搞得一塌糊涂。”

旺朱乃迪今日主持斋戒月援助物资移交仪式后受访，被询及28名大马人加入马巫德（Maute Group）分子在棉兰老岛对抗菲律宾军警部队一事时形容，加入武装恐怖活动的大马国民之举动是毫无意义的，因为他们在为一件不会带来正面结果的事情努力，不单单是在棉兰老岛的伊斯兰社会或在菲律宾南部，而且还会遭逢军警的反扑。

“我相信，他们不可能会在他们所谓的“战争”中取胜，反而最终会面对死亡或自我毁灭。而且，他们的思想是错误的，他们的思想跟宗教无关，一些死去的武装分子甚至被发现没有任何宗教背景，这说明了他们根本不懂什么是宗教，伊斯兰教的教义到底是什么。”

最糟的是，他说，武装恐怖分子在全球的极端行为损毁了伊斯兰教的名誉，造成“伊斯兰恐惧症”在全球蔓延。他强调，要宣扬伊斯兰教义，应该是用良好、科学的方式，那才是最佳的伊斯兰方式。

较早前，旺朱乃迪透露，今日共有810人获得援助物资，每名受惠者获得50令吉援金，合计逾4万令吉。

“这是山都望国会选区服务中心的常年活动，并由土保党班台达迈支部妇女组与山都望国会选区服务中心及大马特别事务局（JASA）合作筹办。”

他认为那些需要受助的人们，如残疾人士、穷苦人士和长者出入不便，所以决定亲自走入甘榜。

“这项活动数年前开始举行，我们会在整个山都望国会选区走透透，为弱势群体提供援助。”