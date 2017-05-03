方便陸交業者協會乘客 德朗烏山可設集中站

国会上议员拿督里汉卓（左5）、德朗乌山州议员丹尼斯奥（右5），一起主持鸣笛作为推展礼的开幕仪式。

（本报美里2日讯）国会上议员拿督里汉卓建议，德朗乌山陆路交通业者协会应该设立一个集中站，方便该会的会员与有需要的乘客接洽和安排事项。

他是于上周六受邀出席该会在贝园酒店所举办的推展礼上，如斯对出席的会员指出。

他建议，可以在德朗乌山州议员丹尼斯奥的服务中心处设立一个集中站，方便该协会会员聚集，也方便他们与有需要该服务的乘客会面和洽谈。

他指出，如果没有设定任何的集中点，该协会的启动就没有意义，会员无法招募到更多的乘客，所有之前的推动力就会前功尽废。

当然除了设定集中站外，也需要有系统化的服务素质。他建议，该集中站必须聘请一个全职的招募乘客员工，负责与乘客进行安排事项、安排和联系载送司机等细节。

他说，透过该系统化的安排，将能让乘客获得最佳的服务，也能提升司机的效率。其中，在抵达目的地的精准度上也会提升。

他提到，该建议也是他个人的见解，如果该会可以接纳即必须努力提升服务，才能让乘客对该安排表示满意，自然就会吸引更多乘客使用该服务。

他也建议该协会，可透过书信安排一些拨款或是争取一些事项批准，他将会积极地透过自身的能力，将该申请呈交至相关的部门和让对方核准，为协会谋取更多的福利。