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新漁村政小更換校舍屋頂 博思格來實熱心贊助

发布于 May 3, 2017

（本报古晋2日讯）古晋新渔村政府华小获得博思格来实（BlueScope Lysaght）有限公司的赞助，于今年3月份假期期间更换校园内一栋校舍的屋顶。
该小学于今早进行了挂纪念牌匾仪式，以示感谢博思格来实公司的热心赞助。
该小学校长钟玉坤在仪式上致词时表示，新渔村政府小学创校至今近60年，校内的部分校舍及基本设施都已是陈旧，所幸有赖于历届及现任家教协会们的鼎力协助，不断的维修校园内的设施及校舍。
他指出，家教协会于近年里维修了校园内的A栋、B栋、C栋及幼儿班校舍的屋顶，并修建水槽等工程。
“原本家教协会也要维修D栋校舍的屋顶，但经开会商讨后，发现该栋校舍的屋瓦是属于洋灰质，并使用多年，已不能进行维修，而是必须更新。”
钟玉坤校长说，经过家教协会努力寻找下，获得博思格来实公司的同意，全面赞助该栋校舍的屋顶。
他称，该栋校舍屋顶的翻新工程已于今年3月份假期期间完工，并感谢在各造的努力及合作下，使得该小学能有现今如此优美，让学生们能在舒适的环境下求学。
钟玉坤校长也透露，目前校园里的基本设施完善，小学共有17班，幼儿班有2班，此外还有牙科室、辅导室、电脑室、科学室、图书室、篮球场及足球场等。
“学校的基本设施完善，都要归功于历届和现任的家教协会，还有校友们及社会热心人士的协助。”


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