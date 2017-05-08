新法令與生意息息相關 陳日枝冀商家正視

（本报古晋7日讯）古晋中华总商会副会长陈日枝指出，商会向来扮演着商家与一些政府机构沟通的平台，并在政府推出新的法令实施之前会主办讲解会，让商家进一步了解新法令和内容。

他是于昨日出席该会举办的“人力资源发展基金”讲解会上致词时，如是指出。

他坦言，商会也会针对新法令发出问卷，询问商家们的意见，但有时候华商在这方面反映比较冷淡，

因此，他也希望华商家将来能够比较正面的看待这些法令，毕竟它与商家的生意是息息相关的。

他直言，对商家来说对于人力资源发展基金可能一知半解，这基金早在2001年已经通过但是它所涵盖的范围只是一些范围。

他进一步指出，今年4月1日开始所涵盖的范围正在逐步增大，其中包括制造业、建筑业、银行业，以及专业团体如律师、顾问等等都涵盖在这个基金里面。

他称，一旦涵盖在这个基金里面，凡公司员工超过10位就必须付1%费用给这个基金。

他强调，这无形中增加商家的负担，作为商家做生意当然想要赚钱，惟两、三年前商家们才开始付消费税，当时许多商家在资金周转上都出现问题，现在这些问题并无全部解决，有一些商家还在面对。

鉴于此，他认为，如今又要再多付1巴仙给人力资源发展基金，因此，商家们必须要了解这个法令，清楚知道这个基金的内容。

他透露，实际上商家所付出的钱有很多是可以利用这个基金给员工培训，因此，今日主办讲解会的目的是希望商家能够更了解。

他希望，今日讲解会让商家更多了解基金，以便更好的利用这个基金，同时，也希望发展基金在收了钱之后能够给予足够的协助。

他进一步指出，商会接下来会探讨与这个基金在某方面的合作，如培训是否能够由商会主导。“如果由政府主导很多是用马来语和英语，华人商家如果不懂，就无法参与。”

因此，他透露，商会接下来会在这方面探讨。

同时，他披露，据他了解，这个基金有很多经费，就是不懂如何利用，他们也没有去接触，因此，希望大家积极的看待这点。