新型戰略彈道導彈 朝鮮證實「成功試射」

透过电视播报，可见朝鲜最高领导人金正恩在现场观摩导弹发射，并批准在部队实战部署该导弹。（法新社）

（首尔22日综合电）朝鲜确认已在星期日（5月21日）再次成功试射一枚地对地中程战略弹道导弹。

根据BBC中文网指出，朝鲜官媒朝中社说，朝鲜最高领导人金正恩现场观摩导弹发射，并批准在部队实战部署该导弹。

美国白宫表示，周日试射导弹的射程比朝鲜此前三次试射的射程明显要短。

一周之前，朝鲜测试了它所称的一种能携带大型核弹头的中远程战略弹道导弹。

朝中社说，朝鲜最高领导人金正恩现场观摩导弹发射，并批准在部队实战部署该导弹。

上周一，联合国安理会再次要求平壤不要进行类似弹道导弹试射。

安理会强调，朝鲜展示对无核化的真诚承诺至关重要，努力缓和朝鲜半岛及更大范围地区的紧张局势十分重要。

联合国安理会计划在星期二就朝鲜再次试射导弹举行闭门会议，此次会议是应美国、韩国和日本的要求召开。

朝中社说，朝鲜军方已做好批量制造“北极星2”型导弹的准备。

报道说，此次试射的目的在于最终测评该型导弹武器体系的各项技术指标，检验该武器体系能否在不同环境中正常运行，进而决定是否将其实战部署。

韩国联合参谋本部发言人卢载全表示，韩国和美国情报机构相信，朝鲜已通过最新中程弹道导弹试射获得“有意义的数据”，但仍需要进一步核实才能确定朝鲜是否掌握了洲际导弹的大气层再入技术。

韩美情报当局此前预测朝鲜在掌握洲际导弹的大气层再入技术方面仍需要很长时间。

韩国外交部早些时候表示，朝鲜试射导弹的举动“鲁莽和不负责任”，而美国国务卿蒂勒森则指朝方举动“令人失望”并“令人不安”。

据韩国联合参谋本部5月21日消息，朝鲜当天下午4时59分在平安南道北仓一带朝半岛东部海域试射一枚弹道导弹，飞行距离约为500公里。而上周的导弹试射飞行了约700公里。

日本内阁官房长官菅义伟说，朝鲜试射的导弹后来落点位于日本经济海域之外。日本已就这一违反联合国制裁决议的行为向平壤提出强烈抗议。

朝鲜据报正在开发核武器，它已经进行了五次核试验，而且试射能够将这些武器运送到目的地的弹道导弹。朝方的两种做法都违反了联合国的制裁决议。

周日早些时候，朝鲜官媒朝中社声称，朝鲜将继续试射更多“能够打击美国的武器”。

美国在5月初表示，美军在韩国部署的“萨德”反导系统已开始运作。

“萨德”反导系统可以拦截朝鲜发射的导弹，但“萨德”反导系统全面运作仍然需要时间。朝鲜和中国对美韩部署“萨德”反导系统提出了谴责。

不过，没有迹象显示，“萨德”反导系统对朝鲜周日的导弹试射作出了反应。

正在寻求与朝鲜更深入接触的新任韩国总统文在寅召开了国家安全委员会紧急会议应对朝方试射导弹。