新加坡海軍新戰力 新一代巡海防衛艦成軍

新加坡第一艘滨海任务舰独立号成军。

（新加坡6日综合电）新加坡第一艘滨海任务舰独立号成军，总理李显龙昨日在庆祝仪式中说，“独立号”名字蕴含历史价值，更传承了海军的先驱精神。

今年是新加坡海军部队成立五十周年纪念，新加坡第一艘滨海任务舰独立号（新加坡称为“巡海防卫舰独立号”）5日成军，8月将正式执行战备。

李显龙说，“独立号”投入运作，象征新加坡海军已顺利由第三代接棒，命名为“独立号”更是恰如其分。

李显龙表示，新加坡独立之初，区域局势不稳，必须要建立一支强而有力军队，为国家提供必要的防卫力量。

联合早报引述李显龙的话指出，海军成立时只有两艘木船，虽然缺乏资源和科技，但仍保有保家卫国的决心，从送军官到英国、澳洲等国受训开始，逐渐让军队现代化。

新加坡海军今年成立五十周年，除一系列让军人和民众参与的庆祝活动，也首度举行大型海事检阅，邀请多国军舰停泊新加坡海域，为海军部队庆生。

新加坡海军从7日起派出3艘威武级护卫舰，到麻六甲海峡、南海附近海域，带领包括印度、日本和泰国等廿多国超过30艘军舰驶入新加坡境内海域。

这卅多艘军舰15日排列在新加坡樟宜海军基地附近海域，接受总统陈庆炎检阅。