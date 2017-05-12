敦泰益：為人民戰鬥犧牲 阿德南永活在民心

（本报古晋11日讯）砂州元首敦泰益玛目表示，砂拉越已故前首席部长拿督巴丁宜阿德南的离世对国家，尤其是砂州是一大损失，不过，阿德南生前对砂拉越的贡献，为砂州人民的战斗和牺牲将永远铭记在民心。

他指出，阿德南生前的领导能力可将会是领袖和砂子民的典范，特别是在带领砂州往更高层度发展方面。

他说，阿德南在争取砂州权益表现出的机智、勇敢、和毅力都获得了朋友甚至是在野党的敬佩。

不仅如此，阿德南不计肤色和宗教信仰为各族群争取福利，也兑现了其乃是“全民首长”的承诺。

泰益玛目说，虽然已故阿德南在位时间短暂，不过，在他的领导下却为啥人民带来巨大影响及效果。阿德南施展的各项政策、计划和发展项目都是以人民摆在第一位。

“我相信，由阿德南落实的53项政策，砂州各阶层人民皆能从中受惠。”

他表示，阿德南根据1963年建国契约向联邦争取砂州自主权的决心，人民将永铭记于心。

他是于今日上午，为第18届第2季度第1次砂州议会发表施政演词时也补充，砂拉越在阿德南领导下，也成功让最大基本设施发展项目，即泛婆大道工程得以落实。

较早前，砂州元首泰益玛目称，国阵能在丹绒拿督补选取胜，验证了人民对国阵的信赖。