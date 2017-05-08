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改組未委華裔副首長 黃良傑：感到失落

发布于 May 8, 2017

（本报古晋7日讯）新内阁改组几家欢喜几家愁！对于内阁此次改组未有委任华裔副首长，晋汉连省华总会长拿督黄良杰坦言感到些许失望。

他解释，虽然新内阁阵容不乏华裔在内阁的代表权，包括新增部门委任华裔部长，但始终对新内阁没有委任华裔副首长感到失落。

他指出，以目前华社整体趋势，其实早已分裂为执政派与反对派，如果执政派内在分裂两派，那么华社在执政主流的力量就会被削弱。

“政治同样讲求数据，只要有多数，那么华社的发言权就更有力量，在争取权益方面相对较为容易。”

他补充说，华社虽然错失华裔副首长，但不能将矛头降罪于任何一方，尤其是人联党和联民党。他强调团结就是力量，倘若人联党和联民党可以在内阁改组以前达致协议，他相信首长是会考虑委任华裔副首长。

“要是两党可以在内阁改组前达成协议，那是首长就没有理由不委任华裔副首长。”

拿督黄良杰是于今日出席为晋汉连省华总青年团召开会员大会开幕后受询时，发表上述看法。

凝聚華社力量增話語權
回歸人聯為唯一方案

（本报古晋7日讯）欲凝聚华社团结力量，让华社在州内阁拥有强而有力的话语权，唯一最好方案是回归人联党。

晋汉连省华总会长拿督黄良杰是于今日出席为晋汉省华总青年团召开会员大会开幕后受询时，如是表示。

他解释，人联党本就是砂国阵成员党之一，而砂国阵也无需再有新党加入，因此，最好解决问题方案是回归人联党。他说，华社不愿看到华基政党在执政主流中分裂，因此，身为晋汉省华总会长的他乃愿当两党的“中间人”，以期解决两党纠结已久的问题。他指出，本身也向该两党表达意愿，至于是否可以促成两党协议达致团结事宜目前还在进行中，因为两党的领袖却有着自己的立场。

“我没有设下期限，我会一直努力去跟进。”

他重申，华社最大希望是凝聚华社力量，而两党是否促成协议也是凝聚华社力量的重要关键。

鉴于此，为了华社日后长远权益，他呼吁两党可以放下过去歧见，重新回归人联党继续前进。


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