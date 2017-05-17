據聯邦憲法撤銷資格 州議會議決不容法庭質疑

首长驾座抵达州议会时影。

（本报古晋16日讯）砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚强调，砂州议会是根据联邦宪法及砂州宪法来撤销陈长锋埔奕区州议员的资格，而根据联邦宪法72（1）条款，任何州议会之议决的有效性，不容任何法庭质疑。

他引用霹雳州议长与林子鹤案件的判决指出，在决定任何一位人士是否失去立法议员资格方面，州议会是最终的仲裁者。

“立法议会被赋权在专属权力内对立法议员的资格做出决定，而非法庭去决定一名立法议员是否失去担任立法议员的资格。”

他说，砂州宪法19（1）条款阐明，任何有关撤销州议长和州立法议员委任或遴选资格的决定，都应该由州议会作出定夺，而州议会的决定是最终的决定。

“联邦宪法72（1）条款，以及砂州宪法19条款同读，清楚说明立法议会拥有专属权力去决定立法议会内的议项，法庭无从作出决定。裁判官在下判霹雳州议长与林子鹤案件时也表示，我国宪法规定司法、立法和行政三权分立，以达到制衡效用。”

阿斯菲亚今日在砂州议会大厦媒体中心召开新闻发布会时表示，在砂州宪法17（1）（g）条款下，凡是自愿获得马来西亚以外之国家公民身份、或在马来西亚以外之国家行使了公民权利，或向马来西亚以外之国家宣誓忠贞者，都会被撤销立法议员的资格。

“砂州宪法17（1）（g）条款阐明，只要犯下该条款三项行为中的其中一个行为，触法的行为便成立。而被撤销议员资格的陈长锋，分别作出了自愿性获取澳洲公民身份、在澳洲注册成为选民，行使了澳洲公民权利及对马来西亚以外之国家宣誓忠贞等三种行为。”

他引用马来西亚联邦宪法24（1）条款指出，一名马来西亚公民在拥有其他国家公民身份的当下，便会自动失去马来西亚公民身份。

“马来西亚公民不可以有双重国籍身份。陈长锋不能单方面做出澳洲公民身份的放弃声明，而是必须向马来西亚当局做出正式提出。”

他也引用联邦宪法23（1）条款阐明，任何一名年龄超过21岁，且意志清醒的马来西亚公民，若要成为其他国家的公民，可通过向联邦政府正式提出声明来抛弃马来西亚公民身份。

“此外，议会常规条文40（10）赋予州议会行使权力的自由。而且，州议会也贯彻了自然公义的原则，听取陈长锋和张健仁的陈述。”

阿斯菲亚忆述，动议人黄顺舸和他本身当时也直接询问陈长锋：“你是否拥有澳洲公民身份？”但陈长锋没有给予州议会一个“是”或“不是”的答案。

“议会作出了决定，砂州宪法必须按照正常的程序进行。让一名外籍人士成为州立法议员将违反联邦和砂州宪法。”