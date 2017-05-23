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撤銷陳長鋒資格創紀錄 本屆州立法議會圓滿落幕

发布于 May 23, 2017
人联党的拿督陈冠勋（左）与党主席拿督沈桂贤（右）共同步入州议会。
人联党的拿督陈冠勋（左）与党主席拿督沈桂贤（右）共同步入州议会。

（本报古晋22日讯）由砂首长阿邦佐哈里首次领军的砂州立法议会召开第十八届第二季第一次会议今日圆满落幕，而砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚在首长完成总结后，宣告州议会无限期休会。
此次州议会是于本月11日在州元首敦泰益玛目后正式召开，直至今日（22日）结束。
今次州议会召开流程一如既往，除了开幕仪式当天外，口头问答、动议提呈、及州元首施政御词辩论乃以4天进行，最后3天则为内阁部门总结。
虽然此次州议会召开少了已故阿德南沙登，但州议会难免少不了政敌营两方争锋相论局面，在一些政策和民生议题上频频过招。
尽管面对反对党议员尖锐质问和抨击，但国阵议员仍从容不迫的见招拆招。
在过去的州议会，再严重的议会议决最多也是向反对党议员发出禁足令，但是，今次州议会却再次创纪录，以行动党埔奕区州议员陈长锋因持有澳洲公民权而遭议会表决撤销其议员资格，震撼全国。
随着陈长锋议员资格被撤销，其选席也出现悬空，为此，选委会在上周五（19日）宣布埔奕区将迎来补选，提名和投票日分别落在6月20日和7月4日。
此外，议长拿督阿玛阿斯菲亚在此次州议会中共驳反对党议员提呈的6项动议。
据悉，砂州议会秘书处原本接获来自反对党议员的8项动议，但基于陈长锋被撤销州议员资格，因此，后者的2项动议为无法在议会上提呈。
在6项被驳回的动议当中，仅有巴都林当区州议员施志豪提呈的《2017年公民投票法令》 私人法案提呈许可申请，但还是在58票反对票对9票支持票下，被议长阿斯菲亚驳回。


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