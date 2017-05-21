提升中小微型企業成長 馬來企業達魯薩蘭簽約

刘小源等诸多达鲁萨兰企业代表与多方人士也出席昨早的签署仪式。

（本报斯市20日讯）汶莱马来企业联合会将在柏利比工业中心，开设12间分隔式的实体店面，让甫涉足商贸领域的青年租用。

该会今日为此和达鲁萨兰企业签订租赁协议。在该协议下 ，上述面积为3米乘2米的小店面将以每月90元的价格，出租给商业领域中处于起步阶段的青年，让他们能更快速的进入商贸领域中。

马来企业联合会会长阿都拉迪，该会这项努力，主要在于让国内刚从商的青年，有个更快捷的平台来让市场考研他们产品的合适性。

这些分隔式店面也都具有冷气设施外，部分分隔间也设有以从事食品项目为主者所需的基本设备。

他表示，为这些青年提供一个育成环境，将让他们在个人商业项目尚在起步阶段，也有能力获得可负担的店面。

阿都拉迪今早代表汶莱马来企业联合会和达鲁萨兰签订上述租赁协议。协议签署仪式在设计与工艺大楼内进行。首相署能源与工业部长丕显莫哈末亚斯敏也出席见证了此签署仪式的进行。

目前全国有30个工业场所隶属达鲁萨兰企业管辖。该企业也透此些设施的妥善规划与运作，来协助提升国内中小及微型企业的成长。