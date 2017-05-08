推廣沙旅遊業刺激經濟 8千萬提升根機場跑道

山打根机场跑道扩建之后，容许中型飞机如波音737和空中巴士320型飞机升降。

（山打根7日讯）首相拿督斯里纳吉宣布拨款8000万令吉提升山打根机场的跑道，这项工程将在今年中旬展开。

他说，提升机场跑道将容纳更大型的飞机降落，尤其是来自中国、韩国、日本等的航班。

他指出，这项计划原不在第十一大马计划内，他于3月3日在山打根海港城进行亲民视察时，接获县内旅游业者的有关要求。

“旅游业者提出要求旨在让更多直飞航班到达这个县。当时我直接联系交通部长拿督斯里廖中莱，并批准这项计划。”

纳吉今天在山打根机场为新航厦及提升跑道计划主持推介时致辞。

这项提升工程将延长2134米的飞机跑道至2500公尺米。

纳吉指出，这项工程对刺激山打根旅游业，进而刺激经济很重要。

纳吉相信随着山打根机场跑道扩建和机场大厦装修之后，可进一步推动山打根旅游业。

他矢言，要把山打根恢复如80及90年代因树桐业时期的繁荣。

过去树桐伐木业令山打根经济繁荣，被人比喻为“东方巴黎”，也被称为“小香港”，随着木业凋零，政府欲以旅游业作为山打根主要经济推动力。

他说，随着更多游客到来，将增加周边地区酒店的住宿率，也促进生态旅游。

纳吉说，提升机场跑道计划也是他履行确保沙巴享有与半岛各州同等发展的承诺。

他指出，沙巴拥有巨大潜能，该州所需要的是基础建设发展。

他呼吁沙巴州民继续支持政府，以确保我国可持续发展。

首相促请人民勿遭反对党煽动和混淆视听的言论所误导，并指这是反对党捞取人民支持的两种武器。

廖中萊：擴建跑道

冀吸引中國直飛航班

联邦政府今年发放4千100万令吉拨款，发展沙巴州航空领域。

交通部长拿督斯里廖中莱指出，这笔数额是联邦政府透过第11大马计划，于今年发放7920万令吉拨款予沙巴交通领域的其中一部分。

他说，去年有1310万令吉已充作涵盖各个领域的沙巴交通基建发展用途，单单是航空领域已占据140万令吉。“联邦政府致力提供最佳的基本建设，确保沙巴人民生活素质获得提升。”

他今天出席由首相拿督斯里纳吉主持的山打根机场提升跑道推介时，对媒体这么说。这项提升工程将延长2134米的飞机跑道至2500公尺米。

廖中莱说，山打根机场去年的乘客量达88万2811人，比前年的85万3411人增加2万9400人。

他有信心当提升跑道计划完成后，乘客量将大大提高。“当计划完成后，政府希望可为沙巴旅游业带来立竿见影的效果，特别是在山打根县。”

“同时可吸引更多商业航空公司及包机航班，特别是从中国直飞山打根。”