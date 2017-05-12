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控辯針對張晉源口供盤問 楊俊賢否認脅迫誘導

发布于 May 12, 2017

（本报诗巫11日讯）被法庭采纳为编号P98控方证物的张晋源口供书，是否在查案官杨俊贤副警监的胁迫或诱导下录取，成为今日控辩双方在庭上交叉盘问的重点，而杨俊贤对此一一坚决否认。
据了解，张晋源于2012年8月20日录取的口供书，由杨俊贤负责录供及翻译，并被列为P98证物。过后在2012年11月7日，张晋源向警方报案，声称是在被胁迫的情况下录取先前的口供，而有关报案书则被列为D1证物。
代表辩方的陈文达律师今日在开庭时率先指出，根据编号D1证物，P98的口供书是在杨俊贤尝试恐吓将施以殴打的情况下录取，但杨俊贤不同意此说。
陈文达律师也指出，P98口供书的内容是出自杨俊贤本身的话语，而非张晋源，同时这份口供书是在各种涵盖各种胁迫、诱导及认罪协商下录取，杨俊贤也不表认同。
此外，陈文达也宣称，P98口供书是由杨俊贤量身定制，其目是是为了令张晋源与林咸慈定罪，杨俊贤对此说法也予以否认。
另一方面，本案死者黄政贵的家人今日在法庭外，手持另一在逃被告张晋源的通缉照片，强调家属仍将县赏5万令吉予提供情报并寻获张晋源的人士。
他们也指出，家属曾于今年3月2日在吉隆坡发布有关悬赏的消息，并于今年3月11日再度于古晋发表新闻，希望能透过社会大众的力量，早日寻获张晋源，以厘清这起案件。


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