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挺子丹真功夫 格鬥狂人笑成龍“就是個演員”

发布于 May 4, 2017
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自称“格斗狂人”的北京MMA（Mixed Martial Arts，现代综合格斗）好手徐晓冬，日前在擂台上10秒将“杨氏太极拳传承人”魏雷打倒在地一战成名，之后更向武林发战帖，还批已故武打巨星李小龙的武术理论不实际，酸言“充其量只是个业余高手”。昨他在微博回答网友们提问时，语出惊人表示如果甄子丹和成龙PK，甄子丹更强，而成龙“就是个演员”！
据《新浪》报道，徐晓冬在微博回答网友付费提问，网友先是问他“各种传统武术的战斗力哪种最强，哪种最弱”，他答“没有最弱的项目，只有最弱的人”。
网友再问“冬哥你认为这次搏击vs太极最大的意义是什么”，他骄傲地回“真实打破神话”。最后有人问他“冬哥，你觉得成龙和甄子丹巅峰时期谁更能打”，结果徐晓冬回：“甄子丹，正经练过，成龙就是个演员。”
此语一出掀起大批网民热议，认为徐晓冬明显是认为成龙的功夫只是应付拍戏及有娱乐性的花拳绣腿，根本跟自小习武、母亲为太极高手的甄子丹完全不能相比！
不过有网民直言徐晓冬根本没资格批评，笑指：“成龙还是一个人，而你（徐晓冬）不同，你就是一只狗，疯的！”


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