指控滿星雲涉騙百萬 中國人來馬報案

来自中国的苦主向媒体出示证书及报案纸。

（吉隆坡22日讯）19名来自中国的男女，千里迢迢来我国报案，指控满星云（Monspace）金钱游戏，骗走逾百万人民币。这批来自中国不同省镇的受害者于上周六抵达我国，今日在行动党泗岩沫区国会议员林立迎的带领下到金马警区总部报案。

来自中国的报案人王德祥先生指出，他们遭“满星云”以各种方式欺骗多次，最终血本无归。

他指出，中国目前还有数十万名受害者，当中包括其亲戚朋友。

他透露，本身于去年开始加入，分阶段投资逾14万人民币，结果至今分文未得，被逼来马报案。

另一名女受害者绉女士（30岁）指出，她自2016年加入起，被该公司创办人以各种活动及配套诱骗，包括投资各种货币投资及虚拟币等项目，共投资逾30万人民币，但却未获得任何投资回报。

她说，满星云的投资者可以从股息分利及获得一张原始股证书，并可以根据投资的股息比例获得而外的派息。

“满星云也有各种虚拟货币，以在指定的网路商城购物或兑换现金。”

她说，该指定的商城商品稀少，甚至需要额外付费才能购物。

她表示，许多受害者投资的钱都来自家人和朋友，最终因无法兑现对亲戚朋友的承诺，故被追讨资金甚至抵押家产，导致他们有家归不得。

她指出，她的领头羊也因此事而遭中国警方逮捕。

“这些都是我们的血汗钱，希望大马的警方能够为我们讨回公道。”

林立迎也促前总警长丹斯里慕沙哈山现身交代。他说，慕沙哈山多次为满星云站台，因此让受害者们误以为该投资项目受我国政府所承认。

“据了解，慕沙哈山是满星云背后的董事之一，希望他能在24小时内现身给受害者们一个解释。”

林氏曾促慕沙哈山辞去所有有关金钱游戏项目的职位，但并未获得对方回应。

“我们不知道他从中所获得的利益。”

出席者包括“真正解救普通人”（zzjjptr）组织成员刘天球及张聒翔等。