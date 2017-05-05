指姦案嫌犯入獄15年 瑪茲蘭 歡迎判決

砂福利、妇女及社区发展部长拿督陈赛明（后排站者右4）在嘉宾们的陪同下主持砂州级儿童性罪案论坛开幕仪式。后排站者右起为砂妇女与家庭局局长诺丽雅、天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪的夫人拿汀菲欧娜、砂州议长拿督阿玛阿斯菲亚的夫人法蒂玛及砂警察总监拿督玛兹兰。

（本报古晋4日讯）砂警察总监拿督玛兹兰欢迎法庭对三马连巴都指奸案嫌犯入狱15年的判决，并相信有关判决能起码对其他性罪案犯罪者起阻吓作用。1名67岁的老翁因强奸罪入狱20年，岂料服刑期满获释后不久，又再次犯下性罪案，并以手指强奸友人1名9岁的女儿，日前被法庭判处再次入狱15年。

玛兹兰今日出席砂州级儿童性罪案论坛开幕仪式后受访时对法庭的判决表示欢迎。

“我认为，醒觉意识推广活动是罪案防范最重要的一环，再配合执法工作的展开，有助于打造一个无罪案的健康社会。”

他也赞赏砂福利、妇女及社区发展部长拿督陈赛明举办论坛，在社会上创造防范儿童性罪案的意识，让人们了解，即便是儿童性罪案犯罪者与受害者是在两情相悦的情况下发生性行为，也会构成法定强奸罪。

被询及若性犯罪者和受害者同意结婚，是否能继续在法律下提控性犯罪者时，玛兹兰申明，提控工作由总检察长负责，故由总检察长根据不同的案例去决定是否提控性犯罪者者；警方负责展开详细的调查，揪出性犯罪者。

砂兒童性罪案增加顯示

醒覺意識提升 警迅速采行動

（本报古晋4日讯）砂福利、妇女及社区发展部长拿督陈赛明透露，今年首4个月与去年同期相比，州内的儿童性罪案，包括强奸案从去年的37宗增加至今年的46宗、非礼案从12宗攀升至27宗、肛交案从2宗增加至4宗、家暴从114宗攀升至165宗、儿童虐待维持8宗、弃婴案件从4宗下跌至1宗。

对于今年首四个月的儿童性罪案有增加迹象，她认为，可以两方面来看待，其一为人们的醒觉意识已经提升，因此报案率也增加，其次是警方采取的行动比过去更迅速，令民众有更强烈的安全感。

陈赛明今日在砂州级儿童性罪案论坛开幕仪式后受访时，作出上述评论。同时，被询及1名67岁老翁上个月以手指强奸朋友9岁的女儿，昨日被判罪成入狱15年的案件时，她表示，《2017年儿童性罪案法令》扩大了对强奸的定义，让犯罪者罪有应得。

“修改法律的工作是有必要的，因为犯罪者的干案手法日新月异，我们的法律不能一直处于被动状态，必须修正以跟上时势发展，我们希望新的法案能起到保护儿童的作用。”

虽然儿童保护法的存在很重要，但陈赛明称，提供援助的作业效率也是需要被注重的，所以砂拉越推出一个强调“快速、精明与准确”（CCT）的标准作业程序（SOP）促进各相关部门间的工作效率，帮助性罪案受害者。

“譬如，一些案发地点距离法庭甚远，要为儿童申请临时保护令都是需要我们探讨的问题，在这方面，警方会研究如何在各县提供协助，改善为性罪案受害者提供的援助。”

此外，她坚持，儿童本身也需要被灌输健康教育意识。因为儿童本身就是第一道防线，年幼的儿童要自我防卫虽然较难，但年纪较大，已懂得说话的儿童，可以被教导分辨被容许及被禁止的触摸行为。

“多数性罪案，行凶者与受害者互相认识，意味着家长也需要提高警惕。”

在预防儿童性罪案方面，陈赛明指出，部分非政府组织持续推行意识醒觉活动，如砂妇女互助协会（SWWS）到乡区向儿童及青少年分享性罪案的防范意识。

“同时，因为州内青少年怀孕案件非常高，所以我们今年继续以在学青少年为目标群体，进行健康性教育。虽然砂拉越的青少年怀孕案件连续三年来有降低的迹象，但比起其他 州属依然显得非常高。”