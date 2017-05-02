拍完婚紗隔天 劉潔遭醉漢刺死

刘洁与男友上周才拍完婚纱照。

28岁的中国女艺人刘洁（腿腿），上月29日晚上陪男友到医院探视外婆，据传却因与醉汉起口角，醉汉突然发狂，抽出刀具，将刘洁当场刺死，刘洁男友腿部也受伤。昨晚刘洁所属“陈翔六点半”同事证实，刘洁抢救无效，遗憾离世。

刘洁和男友正在筹备婚礼，4月28日才刚从泰国拍完婚纱照回来，不料隔日天人永隔。刘洁男友昨中午在微博贴出两人婚纱照，还说“我爱你，胜过一切”，晚上再度发文，“腿腿是个好妻子，好女儿！请大家切勿相信网路传播的事件经过和当时情况（包括她的伤情和我的伤情）”，不过也说凶嫌已落网，目前警方正在厘清案件，会再与粉丝报告新进度，让不少粉丝伤心留言“带来了那么多欢乐，自己却走得这么凄凉”；“无法接受这样的噩耗”；“高中看到现在，这个事实我真的无法接受，请明天6点半告诉我，这个是你们为了炒作而已，听到这个消息仿佛失去了一个很好很好的朋友”，相当难受又心疼。

腿腿毕业于云南艺术学院，曾当过记者、演员，因演出古装剧《木府风云》成名，生前是微博自媒体“陈翔6点半”签约艺人，在微博也有不小的人气，享有13万粉丝，所主演的《陈翔6点半》影集深受粉丝欢迎，该影集至今已播出99集，最近还出了网路电影。如今女主角身影已成追忆，让不少粉丝难以接受。

昨晚陈翔6点半官方微博为纪念腿腿，制作一支短片《再见6点半腿腿》。影片打出字幕：“当厄运降临，穿透所有美好的想像，我们与你一样猝不及防，当上帝将你带到另一个世界，我们只能用眼泪与思念来面对这无可奈何。每天有86400秒，但只有一个6点半，6点半有那么多人，但6点半腿腿（刘洁）只有一个，在最美好的时代我们遇到你，看到你最美的笑，见到你最动人的眼泪，无论失落或快乐，而今画格已定格在那一刻，我们没来得及看，那最后一次回眸，但思念很长，相信在某个地方，你依然隔着千山万水与我们在一起。”

据悉，刘洁和男友论及婚嫁，前阵子才刚拍完婚纱照，没想到突遇憾事，让她来不及走入婚姻。