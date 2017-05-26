批同婚釋憲黑箱作業 反對團體發動公投

反同婚者挂横幅抗议释宪。（法新社）

（台湾25日综合电）台湾就同性婚姻释宪的结果昨日出炉，司法院大法官裁定现行法律禁止同性结婚违宪，限令主管机关两年内完成修法。有反对同婚的民间团体不接受释宪结果，下一代幸福联盟（幸福盟）今天宣布，除呼吁罢免支持同婚的立委，即日起就同性婚姻议题发动全民公投。

幸福盟重申，无法接受昨日大法官释宪的结果，认为社会重大议题应交付全民公投，不应由少数司法菁英决定，故今天宣布将正式发动同婚公投；此外，除了婚姻家庭全民决定，同婚立法也影响教育，故将针对下一代教育另提出公投案。

幸福盟解释，第一案为婚姻公投，“你是否同意婚姻应限定在一男一女的结合？”；第二个公投案则为“你是否同意在国民教育阶段内，不应对未成年孩子实施同志教育？”

幸福盟号召全民共同参与公投，高喊“婚姻家庭，全民决定！”、“子女教育，父母决定！”等口号。幸福盟又指释宪是黑箱作业，强调婚姻是一男一女的结合，定义不应该被改变。

另一反对同性婚姻的安定力量联盟秘书长游信义表示，在过去个多月的释宪过程中，社会上出现太多疑虑，但司法院均毫无回应。他指释宪结果偏袒不公、偏向特定团体，司法部失去公正、公义，司法不该如此被质疑，遗憾司法已明显侵犯立法权，人民势必全面抗争。

幸福盟家长代表曾献莹批评，民调有半数民众反对仓促同婚修法，却没有平台可以表达，接续大法官受理释宪、言词辩论等，过程中没有反对团体声音，沦为一言堂，结果令人无法接受。对于会否再度包围立法院抗争，曾献莹说，家长是社会安定的力量，平时工作辛苦，非不得已不会采取激烈抗争手段，但若政府执意不听取民意，人民一定站出来。