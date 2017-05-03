打造盆栽街景入健力士記錄 張泰卿發出2挑戰

主宾与贵宾们同切第10届就职蛋糕。

（本报诗巫2日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿向诗巫盆栽园艺协会发出2项挑战，一是打造诗巫盆栽街景；二是举办可列入马来西亚健力士记录的大型盆栽展览。

特别嘉宾拿督张泰卿是在今午受邀出席诗巫盆栽园艺协会第10届（2017-2018）理事就职典礼兼颁发第16届学生奖励金暨第14届敬老会活动上这么说道。

张泰卿也赞扬诗巫盆栽园艺协会会长应天财有丰富的社团领导经验，透过与理事们同心合作，必定能够将该会的会务推上更高一层楼，同时也为会员提供福利及为诗巫作出贡献。

他说，诗巫市议会与诗巫盆栽园艺协会多年来合作规划城市绿化的工作，这对于一座城市是非常重要的。

“我的心中有一个搁置多年的理想还未实现，那就是在诗巫的某一条街种上盆栽，使它成为诗巫吸引游客观赏的美化新景点。这是我给予诗巫盆栽园艺协会的挑战。凭着盆栽园艺协会的经验与财力，相信及希望可以在2017年完成任务，我将感激不尽。”

张泰卿说，2017年是诗巫旅游年，诗巫市议会每个月都将举行大型的活动。因为诗巫没有历史古迹及天然的美景，所以必须要靠诗巫人的智慧来集思广益，想出吸引外来游客的点子。旅游业是一种无污染的无烟工业，如果可以大大开拓，就可以为国家带来巨大的外汇。

他称，诗巫市议会在2年前已经在策划及准备，所以拟定了许多旅游年的大型节目，所耗的经费也很多，他希望商家们可以协助及响应诗巫市议会的活动，使得活动都可以顺利地进行。

张泰卿说，4月28至30日在诗巫柏迈湖滨公园顺利进行的婆罗洲遥控船比赛，因为各国参赛者的比赛遥控船的数目逾600艘，成功被载入大马记录大全。这也是2017年诗巫第二项的大马记录，另一项大马记录是由华团于2月期间举办的6140人挥春活动所缔造。

拿督张泰卿因此也向诗巫盆栽园艺协会发出挑战，希望该会举办足以创下大马记录的大型盆栽展览会。他相信透过这样创纪录的方式，可以在全国甚至国际打开知名度，同时也吸引更多的游客来诗巫旅游。

黃順舸：技術培養帶來商機

巫可成蘭花種植根據地

（本报诗巫2日讯）砂州第二财政部长拿督斯里黄顺舸表示，从台湾长荣大学将与毕理学院进行互换学生交流课程，以栽培种植兰花的专才的计划看到契机。他希望诗巫可成为兰花种植发展的根据地，透过技术性的培养，带来商业化的发展。他也鼓励诗巫盆栽园艺协会迈向这个方向前进，开创出一片兰花春天。

监誓主宾拿督斯里黄顺舸是受邀在诗巫盆栽园艺协会主办的第10届理事就职典礼兼颁发第16届学生奖励金暨第14届敬老会上致辞时，这么说道。黄顺舸也宣布拨款1万令吉充作诗巫盆栽园艺协会的活动经费。

黄顺舸表示，台湾长荣大学与台湾兰花产业联盟发展协会日前到访诗巫，十分赞赏天鹅城的美丽土地，他们也前往诗巫木桂兰实地考察。长荣大学更与毕理学院进行学生互换课程，藉此栽培种植兰花的专才。

黄顺舸希望诗巫可以做为兰花种植发展的根据地，透过技术性的培养，带来商业契机。他也挑战诗巫盆栽园艺协会也迈向这个方向，创造属于自己的新春天。

黄顺舸表示，陶治个人的性情，培养合群的情感，可以促进人与人之间的情谊，培养与他人情感上的共识，正所谓独乐乐，不如众乐乐。人要保持高尚的情操和健康的生活，同时将自己的人生观丶思维与时下的社会潮流及风气联结，并培养出有趣及有意义的生活情趣，例如种盆栽丶旅行丶运动丶摄影丶读书丶看电影丶玩乐器丶唱歌及跳舞等。

“孔子说，知之者，不如好之者；好之者，不如乐之者，将知丶好丶乐3种学习心态融合一体，能够培养一个健康与快乐的生活。盆栽是一种创作，需要经过合理程序，耐心进行，才能种好盆栽，是一分耕耘，一分收获的过程。”

另外，针对敬老会活动，黄顺舸也表示，孝顺父母，敬重长辈是一生的主要工作及责任，这也是中华民族的传统美德。家里长辈曾为社会丶家庭奉献，他们是知识的宝库，智慧的钥匙，给予后辈的重要生活资产。敬老要及时，不要等到子欲养而亲不在时才遗憾。敬老会是一项非常有意义的活动！

针对公会颁发奖励金，他表示，教育是对未来的投资，一个国家的强盛兴衰将取决于教育，教育可以栽培出一辈又一辈的人才。他希望获颁教育奖励金的子女不要辜负该会的期望，再接再厉，努力读书。同学们要记得，求学时努力几年，以后人生可以风光几十年。