扎希：確保恐襲不發生 籲國人警惕身邊事物

阿末扎希（右）为数据开放活动开幕。左起玛兹兰、罗哈娜及佐瑟恩都鲁。

（八打灵再也25日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希呼吁国人应对身边事物保持警惕，而警方也将加强巡逻及执法行动，以确保恐怖袭击事件不会在我国发生。

他指出，由于近日来泰国南部、菲律宾棉兰老岛及雅加达等地区发生恐怖袭击事件，因此国人不应感到安逸放松，反而应该时刻保持警惕，留意身边的人、事及物。

“我们了解到在泰国南部、菲律宾棉兰老岛及雅加达等地区发生的恐怖袭击是来自一个名为‘马来群岛战斗小组’所策划，这个小组与恐怖组织‘达伊沙’有联系。”

“我们也知道‘达伊沙’组织的其中一名成员莫哈末万迪是大马人，而恐怖袭击会在任何时候及任何地点发生，因此国人不要认为马来西亚能够豁免于遭到攻击，所以我们绝不能够掉以轻心，要知道‘预防胜于治疗’！”

阿末扎希今早是在马来亚大学为数据开放活动开幕后，接受媒体质询有关周三（24日）晚在印尼雅加达东部发生的自杀式恐怖袭击一事，做出这项回应。

无论如何，他表示，警方与反恐单位时刻监督国内的情况，并采取数个举措，以确保国人的安全。

“除了监督国内的情况，警方也会关注国际发生的恐袭事件，包括日前在英国曼彻斯特发生的恐袭。”

“另外，警方及国家安全理事会已经列出即将在我国举办的一些活动详情，以确保这些活动在进行时是安全的。我国警方也会与全球各地的警方合作及共享资讯，并列出‘可疑份子名单’（suspect list）。”

“此外，在我国的入境处也设置了‘乘客预先扫描系统’（APS System），以阻止武装恐怖份子进入我国。”

“恐袭热点区”加强执法，惟副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希拒绝透露“热点区”位置。

阿末扎希坦言，政府在国内多个地区设定恐怖袭击“热点区”，以加强巡逻与执法，确保市民及游客的安全。

“是的，我们有设置‘热点区’，在这些热点区除了有身穿制服的员警，也有不是穿制服的便衣警察，他们都会监督与观察这些地区的一举一动。”

不过，询及这些“热点区”的位置，阿末扎希则表示，他不会向媒体分享这些“热点区”的确切位置，以免造成人民及游客的担忧。

无论如何，他呼吁国人应给予警方和反恐单位高度信任，而政府也会确保人民的安全获得保障。

去年1月，联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南坦言，吉隆坡多个地区，包括武吉免登、孟沙、吉隆坡塔、金地花园（Sri Hartamas）等，已成为恐怖袭击的“热点”，当局将提升上述地区的保安工作。不过，武吉阿曼警察总部通讯组随后发声明表示，警方不曾列出任何的“恐袭热点”。

副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希呼吁各造给予反贪污委员会高度信任，因反贪会的所有行动都经过深思熟虑，任何人或组织都不应质疑反贪会的行动。

“我认为任何人和单位都应该相信及支持反贪会的一切行动和决定。既然反贪会已经表明大选前不对付政治人物，以免遭到政府利用，那我们就应该给予支持。”

阿末扎希今日是在马来亚大学为数据开放活动开幕后，接受媒体质询民主行动党反对反贪会主席日前发表的声明，即大选前不对付政治人物，以避免成为选举课题一事时，做出这项回应。

他说，反贪会的一切决定和行动都经过内部再三的讨论，各造都不应该干预或反对反贪会的决定。