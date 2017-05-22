扎希：對政府憎恨所致 經濟基礎仍招負面分析

阿末扎希在场面上试驾展出的新电单车。

（万津21日讯）副首相拿督斯里阿末扎希认为，我国的经济基础稳定仍招致负面观感的分析，是因为对政府的憎恨情绪。

他说，目前有负面观感误导人民，指控大马是失败的国家。

“看看今年第一季我国国内生产总值是5.6%，比去年同期的4.1%高。”

“这显然是更好的成绩，以及政治稳定确保经济基础稳固，但是为何有分析说不好，负面？尽管我们的基础稳固，但是依然出现这些引发负面观感的分析，这是源于对政府的憎恨情绪。”

阿末扎希今天在DNC Asiatic控股私人有限公司新电单车款推介仪式上致词。

有鉴于此，他疾呼企业领袖，与政府共同加强人民和投资者对我国经济基础面稳固的信心。

他说，5.6%的增长率并非“从天而降”，而是政府和相关单位努力推动经济发展，以及企业界的可靠表现所带来的成果。

此外，阿末扎希也见证Demak Green-Tech私人有限公司与青岛澳柯玛进出口有限公司签署合作协议。

他说，政府对Demak成功开拓海外市场的成就引以为荣，据悉该公司已进军斯里兰卡，并正在开拓缅甸市场。

“我们政府鼓励本地公司开拓海外市场，但同时勿忘记他们的本土基地。”

阿末扎希提醒本地业者，若没有政府的支持和援助，国家和企业界是不可能达到目前良好的情况。

他也提醒业者珍惜国际贸易及工业部和大马投资发展局等机构的努力。