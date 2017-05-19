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扎希：將落實數應對策略 研究致生活費上漲3元素

发布于 May 19, 2017

（布城18日讯）副首相拿督斯里阿末扎希说，在应对城市贫穷方面，必须研究导致生活费上涨的元素如食物、房屋及交通，以全面及有效地解决此问题。
他说，这与典型的家庭开销模式是一致的，即大部分开销在食物，接着是交通及房屋，这三大元素占家庭收入三分之二。
“生活费上涨带来的直接影响，已在当今造成相当紧要的课题，即城市贫穷。城市的高生活费导致城市贫穷的一群比乡区贫穷人士更压力。”
他今天主持应对城市贫穷问题最高委员会会议后,发文告这么说。
阿末扎希说，会议同意落实数项策略应对物价上涨的课题，并将成立一个跨部门联合委员会研究生产成本及整个销售链的成本，以避免出现中间人操控价格的情况。
他指出，政府也准备研究数项为城市贫穷人士提供食物援助计划的建议，各部门透过国家蓝海策略及涉及各大超市参与，向城市赤贫者提供冷冻食品。
“若此计划成功，该措施将透过熟食计划扩展至大专院校，以合理价格出售食物给学生，特别是在大城市，并将用以前的学生充当业者或工作人员。”
阿末扎希说，政府也建议在贫穷社区设立一站式中心协助当地人民。
他也说，政府将搜集房屋供应需求的资料，以根据特定地点鉴定房屋需求及屋价。


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