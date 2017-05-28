戴卷假發穿高跟鞋手提藤鞭 學生“教”老師上課

角色对换，小老师教导“学生们”读书。

（加央27日讯）玻璃市双弄振汉华小首次突破传统庆祝教师节方式，校长及老师换上中学校服和体育服，当起学生；老师角色则由学生来当，借此鼓励学生了解老师平日教课的艰辛，让学生感同身受。

这次主题为“回到学校”的角色对换活动，是该校为配合教师节而主办。

该校校长梁咏湘受询时表示，透过角色对换，才知道原来学生真的是很留意老师们平时的一举一动和小动作，无论是老师们的讲课方法，还是说的话。

她说，从中看见老师在学生心中的样子，也借此机会发掘学生的表演天分。

她表示，学生把每名老师的角色演得惟妙惟肖，一些小细节的动作也演得出来，让老师们啼笑皆非。

梁咏湘说，并非全校学生都当老师，只有三分之一的学生被选上。

她表示欣慰，因为学生非常愿意扮演老师的角色，而且演得很相似，无论如何，主要是让学生了解老师教课的辛劳，让学生感同身受。

她说，老师们身穿的中学校服，是向校友借来的。

模仿细节做足

从这场角色对换的教师节活动，可看出学生发挥表演天分，将老师角色模仿得有模有样，尤其戴卷假发、穿高跟鞋及老师的工作服的学生，造型满分。

此外，学生扮演马来老师时，戴上头巾和穿高跟鞋，有者则手提着藤鞭，穿着比双脚大只的鞋，教导“学生”，各个细节都做足。