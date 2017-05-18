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截至今年3月31日 美里近3千戶 非法木屋

发布于 May 18, 2017

（本报古晋17日讯）根据砂州解决和管理非法木委员会（JPPSN）数据显示，截至今年3月31日，共有2千739户非法木屋分别分布在美里省内45个非法木屋区。
砂州房屋与公共卫生部助理部长安华拉比依是于今日在州议会口头问答环节时，回应卑尔骚区州议员拿督陈超耀提问时，这么表示。
他说，根据砂州解决和管理非法木委员会（JPPSN）数据显示，截至今年3月31日，共有2千739户非法木屋分别分布在美里省内45个非法木屋区。
然而，砂房屋发展机构（HDC）亦透过可负担房屋计划之下，以安顿在非法木屋的住户。他还说，一马房屋在美里区乃批准兴建1千896间的一马房屋和1千75间一马公务员房屋。
与此同时，砂房屋发展机构也计划在美里的瓜拉巴南兴建278间小型房屋（SPEKTRA Lite）及239间可负担房屋。
另一方面，他在回应附加提问时指出，根据土地测量局记录显示，从2010年至今，该局在美里已解决1千183户非法木屋的问题。
至于这些非法木屋住户是否可以申请可负担房屋事宜，他解释，只要符合申请条件，他们绝对可以提出可负担房屋申请。
“只要符合条件便可申请可负担房屋，当然，澳洲籍公民除外，尤其是在美里。”


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