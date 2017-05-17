截肢17次傷痛纏身 汶川地震女孩活得太苦！

魏玲（右2）至今仍饱受伤患困扰，人生亦变得淡然无味。

（中国16日讯）汶川大地震中著名的幸存者魏玲，经历了多达17次的截肢手术后，几乎完全失去下肢；背负“地震女孩”光环的她曾渴望摆脱轮椅和拐杖，立志撰写10万字的回忆录，努力生活并结婚生子。但9年过去，义肢如今被束之高阁，回忆录写到6万多字后就停笔，全因她伤痛缠身，当年人们想要的“奇迹”并未发生。

现已27岁的魏玲，在当年地震中被活埋超过48小时后获救，但相比起其余近7万名死难者中，她可算是较“幸运”的一个。魏玲其后证实有腿骨折断、肌肉坏死等情况，历经长达3年的治疗，接连进行各种截肢手术；其右脚小腿以下没了，左脚甚至整只被截去，“一直切到了骨盆”。

起初魏玲仍对未来充满希望，与其他幸存者交流，鼓励对方不要放弃；她又立志撰写回忆录，将地震的故事记录下来。魏玲亦曾渴望摆脱轮椅，接上义肢重新“走”人生路，到处演讲和接受采访。

此外，她更与常人般结婚生子、做小生意，自力更生。

但时至今日，魏玲的积极人生已变得颓废，全因她至今仍未能完全康复，伤痛缠身。魏玲在阴雨天时伤口会发作，“像用刀在骨头里头割”；努力结婚生子，却因此加剧伤势，足足需要休养半年；努力上课读书，腿上的隐疾却因久坐而发作；用义肢自己走路，却因伤口摩擦而疼痛难当。

身体病痛不止，让魏玲不能继续活出自己想要的人生，“不痛才是头等大事，那些都没有意义”；如今，魏玲大多数时间留在房内，用手机看小说，经常在被窝中躺一整天。对魏玲而言，甚至在今日的地震周年纪念，如果没人提醒，她亦只会当作是平常日子。现时，她已不想再背负“地震女孩”的光环、一直要保持坚强和昂扬的疲累人生。