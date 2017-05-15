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成本高準證審批複雜 印尼空有油田產量卻減半

发布于 May 15, 2017

（印尼雅加达14日综合电）印度尼西亚曾经是亚洲重要的石油生产国，不过自1990年代以来，其石油产量锐减超过50%，主要原因出在当地石油勘探和开采成本上涨、审批过程繁琐，以及国际油价持续下滑。
印尼油气以及地热钻探承包商公会会长瓦戈诺受访时说，国内外石油开采商在印尼设有287个陆上钻井平台，但仅20%投入运作，远低于2012年的60%；六个海上钻井平台有两个闲置着。
瓦戈诺指出，石油开采业监管政策不明朗、准证审批程序复杂以及开采成本高昂，令投资商裹足不前。他说，这些问题必须解决，印尼才能成功整顿国家能源政策，重新吸引石油开采商注资，从而提高石油产量以应付国内持续增加的石油需求量。
印尼政府2015年拍卖的油气勘探区块无商家问津，归根结底都是因为利润空间低，不够吸引力。
瓦戈诺说：“我们的合同可以突然更改，而且钻探区需要申请的准证繁多。随着油价下跌，石油勘探前景不佳，投资商兴趣锐减。印尼不再是油气投资地点。”
印尼目前每天出产大约80万桶原油，同时进口50万桶原油。印尼政府希望油产能在2019年增至每天100万桶，但能源咨询公司伍德麦肯齐认为，印尼原油产量只会继续走下坡，到了2021年将进一步滑落至每日50万桶。该公司还指出，印尼一方面产油减少了，另一方面消耗的原油却越来越多，预计2021年每日耗油量将达178万桶，目前为173万桶。
瓦戈诺指出，在印尼一般石油开采商从勘探至产油需要耗时约15年，在其他国家则只需四至六年。印尼一桶石油的平均生产成本为40美元（约174令吉），在油价低迷的现状下，投资者可谓无利可图。西德州中级原油在纽约市场的交易价接近每桶48美元，而布伦特原油则将近每桶51美元，两者价位都比2014年巅峰时期低了至少50%。
伍德麦肯齐公司亚太研究总监哈伍德估计，按照印尼政府所提出的收益分配比例，在印尼深海开采原油的投资回报率低于15%，相比之下国际平均收益标准为25%。
一些开采商已减少对印尼的注资，例如美国康菲石油公司（ConocoPhillips）和日本石油开发公司帝石（INPEX）已售出它们在南纳土纳海B勘探区块的拥有权给印尼油企PT Medco Energi。


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