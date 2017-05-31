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慶祝雙親節 紫星閣 明兒童填色賽

发布于 May 31, 2017

（本报美里30日讯）美里德教会紫星阁为了庆祝双亲节将于6月1日（星期四）上午9时至10时30分假该阁大礼堂主办“双亲节儿童填色比赛”。
有关比赛公开给儿童报名参加，比赛分为2组进行，即A组年龄7岁至10岁，B组为6岁以下之儿童。
这项比赛是由该阁德育班主办，目的是让儿童参与有益身心，增加思考及创意的团康活动。凡参赛的小朋友将获赠小礼物一份，报名免费。
为了让更多儿童有机会参与这项填色比赛，主办当局也延长报名截止日期至6月1日早上8时前现场报名参赛。已报名的参赛者必须在6月1日早上8时30分之前报到。所有参赛者必须自备比赛文具及配备。
比赛细则如下：
A）评审标准：创意，构图，色彩运用，风格，颜料不限。
B）各组别设冠，亚，季军各一名，优异奖五名，各获颁现金奖及奖杯一座。
C）填色图案由主办单位提供。每位参赛者只可提交一份作品。作品必须原创，不可抄袭。
D）所有作品一概不发还并保留作品的最终使用权。
E）主办单位保留最终决定权，参赛者不得上诉。
配合当天的比赛时间，该阁也请到了居銮德教会德育班的老师前来向家长讲解德教会德育班的教学课程及对儿童学习德育班的好处。
目前该阁德育班已从5月21日开始于每个星期日开课，每班学生人数限定为25位，上课时间为一小时半，分为上下午班，早上班10时至11时30分，下午班1时至2时30分。欢迎有兴趣的家长前来询问及报名。该阁电话：085-430428。


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